https://ria.ru/20240111/polsha-1920698860.html

СМИ узнали, что экс-главу МВД Польши и его зама отправили из СИЗО в тюрьму

СМИ узнали, что экс-главу МВД Польши и его зама отправили из СИЗО в тюрьму - РИА Новости, 11.01.2024

СМИ узнали, что экс-главу МВД Польши и его зама отправили из СИЗО в тюрьму

Арестованных по делу восьмилетней давности бывшего главу МВД Польши Мариуша Каминьского и его экс-заместителя Мачея Возняка отправили из столичного... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:18

2024-01-11T12:18

2024-01-11T12:18

в мире

польша

варшава

мариуш каминьский

право и справедливость

анджей дуда

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ВАРШАВА, 11 янв — РИА Новости. Арестованных по делу восьмилетней давности бывшего главу МВД Польши Мариуша Каминьского и его экс-заместителя Мачея Возняка отправили из столичного следственного изолятора в разные тюрьмы, сообщил телеканал Polsat. По данным телеканала, Вонсика отправили в тюрьму возле города Остроленка, а Каминьского в тюрьму в Радоме, так как там есть тюремная больница. Ранее чиновник объявил голодовку. Как подчеркивает Polsat, заключенных могут в ближайшее время вновь перевести в другие пенитенциарные учреждения из соображений безопасности. Во вторник Каминьский и Вонсик были задержаны полицией на территории президентского дворца. После этого в стране вспыхнула волна протестов, которые организуются их соратниками из оппозиционной партии "Право и справедливость". Мелкие демонстрации проходят как в Варшаве, так и в других городах с требованием освободить бывших чиновников и депутатов. В четверг вечером в центре столицы планируется большой марш в их поддержку. Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок — нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика. Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. В то же время президент Польши заявил, что считает Каминьского и Вонсика помилованными, а приговор в отношении них нарушает конституционные нормы. Глава государства намерен добиваться их освобождения.

https://ria.ru/20240110/polsha-1920487143.html

https://ria.ru/20240103/polsha-1919586702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, варшава, мариуш каминьский, право и справедливость, анджей дуда