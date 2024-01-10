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Дуда прокомментировал задержание экс-главы МВД Польши и его заместителя - РИА Новости, 10.01.2024
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14:17 10.01.2024 (обновлено: 14:39 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/polsha-1920514047.html
Дуда прокомментировал задержание экс-главы МВД Польши и его заместителя
Дуда прокомментировал задержание экс-главы МВД Польши и его заместителя - РИА Новости, 10.01.2024
Дуда прокомментировал задержание экс-главы МВД Польши и его заместителя
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает свое решение помиловать бывшего главу МВД республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:17
2024-01-10T14:39
в мире
польша
анджей дуда
мариуш каминьский
варшава
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ВАРШАВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает свое решение помиловать бывшего главу МВД республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, принятое в 2015 году, законным и сохраняющим силу. "Я стою на позиции, что они были помилованы в соответствии с Конституцией, что оно в силе, сохраняется, а министры и депутаты имеют свои мандаты, и попытки их лишения этих мандатов незаконны", - сказал Дуда в специальном заявлении, комментируя задержание Каминьского и Вонсика и отправку их в следственный изолятор. По утверждению Дуды, нет сомнений, что это достойные и честные люди. "Я глубоко шокирован тем, что их поместили в тюрьму, несмотря на президентское помилование", - добавил он. Президент Польши заявил, что продолжит бороться за освобождение помещенных в тюрьму политиков. "Я не устану бороться за честное и справедливое польское государство для простых граждан. Я не успокоюсь, пока министр Мариуш Каминьский и его сотрудники не станут свободными людьми, которыми и должны быть, пока они не будут освобождены из тюрьмы. Заверяю вас в этом. Я не испугаюсь. Я буду действовать легально в соответствии с Конституцией, с польским правом, как и всегда, и теми возможностями, какие дает пост президента", - заявил он.Накануне Каминьский и его бывший заместитель Вонсик были задержаны полицией на территории президентского дворца, где они ранее выступили с заявлением о своей невиновности и законности помилования. Когда глава государства покинул дворец, в здание вошла полиция. Ночь задержанные провели в заключении в следственном изоляторе в Варшаве. Оппозиция протестует против их ареста. Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика. Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности.
https://ria.ru/20240110/sizo-1920487837.html
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в мире, польша, анджей дуда, мариуш каминьский, варшава
В мире, Польша, Анджей Дуда, Мариуш Каминьский, Варшава
Дуда прокомментировал задержание экс-главы МВД Польши и его заместителя

Дуда назвал свое решение о помиловании экс-главы МВД и его заместителя законным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает свое решение помиловать бывшего главу МВД республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, принятое в 2015 году, законным и сохраняющим силу.
«
"Я стою на позиции, что они были помилованы в соответствии с Конституцией, что оно в силе, сохраняется, а министры и депутаты имеют свои мандаты, и попытки их лишения этих мандатов незаконны", - сказал Дуда в специальном заявлении, комментируя задержание Каминьского и Вонсика и отправку их в следственный изолятор.
По утверждению Дуды, нет сомнений, что это достойные и честные люди. "Я глубоко шокирован тем, что их поместили в тюрьму, несмотря на президентское помилование", - добавил он.
Президент Польши заявил, что продолжит бороться за освобождение помещенных в тюрьму политиков. "Я не устану бороться за честное и справедливое польское государство для простых граждан. Я не успокоюсь, пока министр Мариуш Каминьский и его сотрудники не станут свободными людьми, которыми и должны быть, пока они не будут освобождены из тюрьмы. Заверяю вас в этом. Я не испугаюсь. Я буду действовать легально в соответствии с Конституцией, с польским правом, как и всегда, и теми возможностями, какие дает пост президента", - заявил он.
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Накануне Каминьский и его бывший заместитель Вонсик были задержаны полицией на территории президентского дворца, где они ранее выступили с заявлением о своей невиновности и законности помилования. Когда глава государства покинул дворец, в здание вошла полиция. Ночь задержанные провели в заключении в следственном изоляторе в Варшаве. Оппозиция протестует против их ареста.
Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика.
Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности.
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