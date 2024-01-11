https://ria.ru/20240111/podzhog-1920797807.html
Жителю Самары дали срок за поджог дома, где погибли женщина и ребенок
Жителю Самары дали срок за поджог дома, где погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 11.01.2024
Жителю Самары дали срок за поджог дома, где погибли женщина и ребенок
Самарец приговорен к 3,5 годам в колонии общего режима за пожар в доме в историческом центре Самары, который в январе прошлого года унес жизнь ребенка и... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:49
2024-01-11T18:49
2024-01-11T18:49
происшествия
россия
самара
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Самарец приговорен к 3,5 годам в колонии общего режима за пожар в доме в историческом центре Самары, который в январе прошлого года унес жизнь ребенка и женщины, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Самарской области. По версии следствия, 11 января 2023 года утром 37-летний мужчина решил прогреть батарею с помощью самодельного факела в своей квартире в трехэтажном доме на улице Некрасовской в Самаре. Во время прогрева пламя распространилось на пол, начался пожар. В результате в машине скорой помощи от отравления угарным газом умерла пятилетняя девочка, которую вынесли из квартиры на втором этаже дома. Через несколько дней в здании было обнаружено тело 58-летней женщины без признаков жизни. Здоровью еще одной женщины 29 лет был причинен тяжкий вред. В отношении 37-летнего самарца были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), а также по статье 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем). "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
россия
самара
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Самары дали срок за поджог дома, где погибли женщина и ребенок
Жителю Самары дали 3,5 года за поджог дома, где погибли женщина и ребенок
САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Самарец приговорен к 3,5 годам в колонии общего режима за пожар в доме в историческом центре Самары, который в январе прошлого года унес жизнь ребенка и женщины, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 11 января 2023 года утром 37-летний мужчина решил прогреть батарею с помощью самодельного факела в своей квартире в трехэтажном доме на улице Некрасовской в Самаре. Во время прогрева пламя распространилось на пол, начался пожар. В результате в машине скорой помощи от отравления угарным газом умерла пятилетняя девочка, которую вынесли из квартиры на втором этаже дома. Через несколько дней в здании было обнаружено тело 58-летней женщины без признаков жизни. Здоровью еще одной женщины 29 лет был причинен тяжкий вред.
В отношении 37-летнего самарца были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), а также по статье 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России