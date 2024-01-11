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Жителю Самары дали срок за поджог дома, где погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 11.01.2024
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18:49 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/podzhog-1920797807.html
Жителю Самары дали срок за поджог дома, где погибли женщина и ребенок
Жителю Самары дали срок за поджог дома, где погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 11.01.2024
Жителю Самары дали срок за поджог дома, где погибли женщина и ребенок
Самарец приговорен к 3,5 годам в колонии общего режима за пожар в доме в историческом центре Самары, который в январе прошлого года унес жизнь ребенка и... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:49
2024-01-11T18:49
происшествия
россия
самара
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Самарец приговорен к 3,5 годам в колонии общего режима за пожар в доме в историческом центре Самары, который в январе прошлого года унес жизнь ребенка и женщины, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Самарской области. По версии следствия, 11 января 2023 года утром 37-летний мужчина решил прогреть батарею с помощью самодельного факела в своей квартире в трехэтажном доме на улице Некрасовской в Самаре. Во время прогрева пламя распространилось на пол, начался пожар. В результате в машине скорой помощи от отравления угарным газом умерла пятилетняя девочка, которую вынесли из квартиры на втором этаже дома. Через несколько дней в здании было обнаружено тело 58-летней женщины без признаков жизни. Здоровью еще одной женщины 29 лет был причинен тяжкий вред. В отношении 37-летнего самарца были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), а также по статье 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем). "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
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происшествия, россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Самары дали срок за поджог дома, где погибли женщина и ребенок

Жителю Самары дали 3,5 года за поджог дома, где погибли женщина и ребенок

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Самарец приговорен к 3,5 годам в колонии общего режима за пожар в доме в историческом центре Самары, который в январе прошлого года унес жизнь ребенка и женщины, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 11 января 2023 года утром 37-летний мужчина решил прогреть батарею с помощью самодельного факела в своей квартире в трехэтажном доме на улице Некрасовской в Самаре. Во время прогрева пламя распространилось на пол, начался пожар. В результате в машине скорой помощи от отравления угарным газом умерла пятилетняя девочка, которую вынесли из квартиры на втором этаже дома. Через несколько дней в здании было обнаружено тело 58-летней женщины без признаков жизни. Здоровью еще одной женщины 29 лет был причинен тяжкий вред.
В отношении 37-летнего самарца были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), а также по статье 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
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