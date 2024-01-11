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ФСИН сообщила о попытке поджога осужденными в колонии в КБР - РИА Новости, 11.01.2024
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15:42 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/podzhog-1920752026.html
ФСИН сообщила о попытке поджога осужденными в колонии в КБР
ФСИН сообщила о попытке поджога осужденными в колонии в КБР - РИА Новости, 11.01.2024
ФСИН сообщила о попытке поджога осужденными в колонии в КБР
Несколько осужденных попытались поджечь матрасы в колонии в Кабардино-Балкарии, выдвинув незаконные требования, никто не пострадал, колония работает в штатном... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:42
2024-01-11T15:42
происшествия
россия
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НАЛЬЧИК, 11 янв – РИА Новости. Несколько осужденных попытались поджечь матрасы в колонии в Кабардино-Балкарии, выдвинув незаконные требования, никто не пострадал, колония работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по КБР. "Девятого января в исправительной колонии № 3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике несколько осужденных за тяжкие преступления, содержащиеся в штрафном изоляторе, выдвинули незаконные требования к администрации учреждения и попытались поджечь матрасы в камерах, однако благодаря оперативному реагированию сотрудников очаг возгорания был ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет, нанесенный ущерб устанавливается. "Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В настоящее время исправительная колония функционирует в штатном режиме", - уточнила пресс-служба. Как уточнил источник РИА Новости в силовых структурах региона, осужденные "в знак протеста, требуя послабления режима", подожгли матрасы в двух камерах штрафного изолятора. Пожар, по его словам, быстро потушили. "Никакого бунта, как это преподносят в соцсетях, в колонии не было", - добавил он.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
ФСИН сообщила о попытке поджога осужденными в колонии в КБР

ФСИН: осужденные пытались поджечь матрасы в колонии в КБР, выдвинув требования

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 11 янв – РИА Новости. Несколько осужденных попытались поджечь матрасы в колонии в Кабардино-Балкарии, выдвинув незаконные требования, никто не пострадал, колония работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по КБР.
"Девятого января в исправительной колонии № 3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике несколько осужденных за тяжкие преступления, содержащиеся в штрафном изоляторе, выдвинули незаконные требования к администрации учреждения и попытались поджечь матрасы в камерах, однако благодаря оперативному реагированию сотрудников очаг возгорания был ликвидирован", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пострадавших нет, нанесенный ущерб устанавливается.
"Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В настоящее время исправительная колония функционирует в штатном режиме", - уточнила пресс-служба.
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Как уточнил источник РИА Новости в силовых структурах региона, осужденные "в знак протеста, требуя послабления режима", подожгли матрасы в двух камерах штрафного изолятора. Пожар, по его словам, быстро потушили.
"Никакого бунта, как это преподносят в соцсетях, в колонии не было", - добавил он.
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