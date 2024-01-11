https://ria.ru/20240111/podezdy-1920665592.html

В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов

В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов - РИА Новости, 11.01.2024

В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов

Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:53

2024-01-11T09:53

2024-01-11T09:53

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в рамках которой в 2023 году привели в порядок свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов. При проведении работ применялись современные отечественные материалы и технологии", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что обновление входных групп является частью общего комплекса работ по восстановлению фасадов зданий. "Они включают замену входной двери и витражного остекления, ремонт козырька, замену напольной плитки в придверном пространстве и отмостки. Все входные подъездные двери, которые устанавливаются в рамках столичной программы капремонта, соответствуют единому стандарту, в частности, они обладают высокой пожаростойкостью, оснащены удобным окном, позволяющим обеспечить обзор территории около подъезда", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 115 тысячи лифтов.

https://ria.ru/20231224/moskva-1917737059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков