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В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов
В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов - РИА Новости, 11.01.2024
В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов
Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:53
2024-01-11T09:53
2024-01-11T09:53
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общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в рамках которой в 2023 году привели в порядок свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов. При проведении работ применялись современные отечественные материалы и технологии", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что обновление входных групп является частью общего комплекса работ по восстановлению фасадов зданий. "Они включают замену входной двери и витражного остекления, ремонт козырька, замену напольной плитки в придверном пространстве и отмостки. Все входные подъездные двери, которые устанавливаются в рамках столичной программы капремонта, соответствуют единому стандарту, в частности, они обладают высокой пожаростойкостью, оснащены удобным окном, позволяющим обеспечить обзор территории около подъезда", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 115 тысячи лифтов.
https://ria.ru/20231224/moskva-1917737059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов
Бирюков: в Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в рамках которой в 2023 году привели в порядок свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов. При проведении работ применялись современные отечественные материалы и технологии", - сказал Бирюков.
Более миллиону москвичей установили почтовые ящики по программе капремонта
Заммэра пояснил, что обновление входных групп является частью общего комплекса работ по восстановлению фасадов зданий.
"Они включают замену входной двери и витражного остекления, ремонт козырька, замену напольной плитки в придверном пространстве и отмостки. Все входные подъездные двери, которые устанавливаются в рамках столичной программы капремонта, соответствуют единому стандарту, в частности, они обладают высокой пожаростойкостью, оснащены удобным окном, позволяющим обеспечить обзор территории около подъезда", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 115 тысячи лифтов.
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