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В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов - РИА Новости, 11.01.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:53 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/podezdy-1920665592.html
В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов
В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов - РИА Новости, 11.01.2024
В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов
Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:53
2024-01-11T09:53
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общество
городское хозяйство москвы
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петр бирюков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в рамках которой в 2023 году привели в порядок свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов. При проведении работ применялись современные отечественные материалы и технологии", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что обновление входных групп является частью общего комплекса работ по восстановлению фасадов зданий. "Они включают замену входной двери и витражного остекления, ремонт козырька, замену напольной плитки в придверном пространстве и отмостки. Все входные подъездные двери, которые устанавливаются в рамках столичной программы капремонта, соответствуют единому стандарту, в частности, они обладают высокой пожаростойкостью, оснащены удобным окном, позволяющим обеспечить обзор территории около подъезда", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 115 тысячи лифтов.
https://ria.ru/20231224/moskva-1917737059.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов

Бирюков: в Москве в 2023 году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в рамках которой в 2023 году привели в порядок свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов. При проведении работ применялись современные отечественные материалы и технологии", - сказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что обновление входных групп является частью общего комплекса работ по восстановлению фасадов зданий.
"Они включают замену входной двери и витражного остекления, ремонт козырька, замену напольной плитки в придверном пространстве и отмостки. Все входные подъездные двери, которые устанавливаются в рамках столичной программы капремонта, соответствуют единому стандарту, в частности, они обладают высокой пожаростойкостью, оснащены удобным окном, позволяющим обеспечить обзор территории около подъезда", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 115 тысячи лифтов.
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