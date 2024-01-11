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ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии
ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024
ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что меры экономического принуждения Молдавии не... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:14
2024-01-11T08:14
2024-01-11T08:14
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ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что меры экономического принуждения Молдавии не приведут к политической капитуляции Приднестровья. "Международные участники, равно как и Кишинев, должны отдавать себе отчет в том, что меры экономического принуждения не приведут к политической капитуляции Приднестровья", - сказал Красносельский. Он отметил, что искусственные ограничения, барьеры и необоснованные поборы со стороны Молдавии не проходят бесследно для приднестровской экономики, так как она носит экспортно-ориентированный характер. "По статистике, за 11 месяцев прошлого года приднестровский экспорт сократился на 12%, и это прямое следствие давления Республики Молдова", - отметил Красносельский. Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, кишинев, ссср, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Кишинев, СССР, Вадим Красносельский
ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии
Красносельский: экономическое давление Молдавии не приведет к капитуляции ПМР
ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что меры экономического принуждения Молдавии не приведут к политической капитуляции Приднестровья.
«
"Международные участники, равно как и Кишинев, должны отдавать себе отчет в том, что меры экономического принуждения не приведут к политической капитуляции Приднестровья", - сказал Красносельский.
Он отметил, что искусственные ограничения, барьеры и необоснованные поборы со стороны Молдавии не проходят бесследно для приднестровской экономики, так как она носит экспортно-ориентированный характер. "По статистике, за 11 месяцев прошлого года приднестровский экспорт сократился на 12%, и это прямое следствие давления Республики Молдова", - отметил Красносельский.
Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии