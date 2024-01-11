https://ria.ru/20240111/pmr-1920653482.html

ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии

ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024

ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что меры экономического принуждения Молдавии не... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T08:14

2024-01-11T08:14

2024-01-11T08:14

в мире

молдавия

кишинев

ссср

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что меры экономического принуждения Молдавии не приведут к политической капитуляции Приднестровья. "Международные участники, равно как и Кишинев, должны отдавать себе отчет в том, что меры экономического принуждения не приведут к политической капитуляции Приднестровья", - сказал Красносельский. Он отметил, что искусственные ограничения, барьеры и необоснованные поборы со стороны Молдавии не проходят бесследно для приднестровской экономики, так как она носит экспортно-ориентированный характер. "По статистике, за 11 месяцев прошлого года приднестровский экспорт сократился на 12%, и это прямое следствие давления Республики Молдова", - отметил Красносельский. Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920650239.html

молдавия

кишинев

ссср

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в мире, молдавия, кишинев, ссср, вадим красносельский