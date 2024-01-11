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ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024
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08:14 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/pmr-1920653482.html
ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии
ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024
ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что меры экономического принуждения Молдавии не... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:14
2024-01-11T08:14
в мире
молдавия
кишинев
ссср
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что меры экономического принуждения Молдавии не приведут к политической капитуляции Приднестровья. "Международные участники, равно как и Кишинев, должны отдавать себе отчет в том, что меры экономического принуждения не приведут к политической капитуляции Приднестровья", - сказал Красносельский. Он отметил, что искусственные ограничения, барьеры и необоснованные поборы со стороны Молдавии не проходят бесследно для приднестровской экономики, так как она носит экспортно-ориентированный характер. "По статистике, за 11 месяцев прошлого года приднестровский экспорт сократился на 12%, и это прямое следствие давления Республики Молдова", - отметил Красносельский. Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920650239.html
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в мире, молдавия, кишинев, ссср, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Кишинев, СССР, Вадим Красносельский
ПМР заявила, что не капитулирует из-за экономического давления Молдавии

Красносельский: экономическое давление Молдавии не приведет к капитуляции ПМР

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что меры экономического принуждения Молдавии не приведут к политической капитуляции Приднестровья.
«
"Международные участники, равно как и Кишинев, должны отдавать себе отчет в том, что меры экономического принуждения не приведут к политической капитуляции Приднестровья", - сказал Красносельский.
Он отметил, что искусственные ограничения, барьеры и необоснованные поборы со стороны Молдавии не проходят бесследно для приднестровской экономики, так как она носит экспортно-ориентированный характер. "По статистике, за 11 месяцев прошлого года приднестровский экспорт сократился на 12%, и это прямое следствие давления Республики Молдова", - отметил Красносельский.
Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии
07:17
 
В миреМолдавияКишиневСССРВадим Красносельский
 
 
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