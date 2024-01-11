https://ria.ru/20240111/petarda-1920819333.html

В КБР ребенок лишился пальцев руки после взрыва петарды

В КБР ребенок лишился пальцев руки после взрыва петарды - РИА Новости, 11.01.2024

В КБР ребенок лишился пальцев руки после взрыва петарды

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело о сбыте небезопасной пиротехники после того, как ребенку оторвало пальцы руки в результате взрыва... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T21:25

2024-01-11T21:25

2024-01-11T21:25

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россия

прохладный

урванский район

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НАЛЬЧИК, 11 янв – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело о сбыте небезопасной пиротехники после того, как ребенку оторвало пальцы руки в результате взрыва петарды, это уже второй подобный случай регионе за последнее время, сообщило СУ СК РФ по региону. По версии следствия, на территории рынка в городе Прохладный ребенок 2014 года рождения приобрел пиротехнические изделия. "При использовании пиротехнической продукции произошел подрыв в руке ребенка, в результате чего ему была причинена взрывная травмы кисти с отрывом пальцев", - говорится в сообщении. Как считают следователи, купленные петарды не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и были проданы ребенку в нарушение федерального законодательства, запрещающего реализацию пиротехнических изделий лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Это уже второй аналогичный случай в регионе за последнее время. Сообщалось, что в декабре 2023 года в Урванском районе Кабардино-Балкарии в руке девятилетнего ребенка взорвалась петарда, приобретенная в одном из сельских продуктовых магазинов. В результате мальчик также лишился пальцев, а следователи возбудили дело по такой же статье УК РФ.

https://ria.ru/20230809/pirotekhnika-1889053888.html

https://ria.ru/20230102/salyuty-1842319167.html

https://ria.ru/20230109/chuvashiya-1843719848.html

россия

прохладный

урванский район

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происшествия, россия, прохладный, урванский район, следственный комитет россии (ск рф), новый год