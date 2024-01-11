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Песков оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы ДФО
Песков оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы ДФО - РИА Новости, 11.01.2024
Песков оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы ДФО
Речи о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа сейчас не идет, город развивается своим ходом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:18
2024-01-11T15:18
2024-01-11T15:37
хабаровск
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Речи о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа сейчас не идет, город развивается своим ходом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Об этом сейчас речи не идет. И нужно ли это? Он развивается своим ходом и совершенно неважно, у него есть статус центра или нет. Город огромный, развивается - чистый, прекрасный", - сказал он в эфире Первого канала.Президент России Владимир Путин посетил Хабаровск с рабочим визитом.
https://ria.ru/20240111/sayt-1920719870.html
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хабаровск, политика, дмитрий песков, россия, владимир путин
Хабаровск, Политика, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Песков оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы ДФО
Песков: вопрос возврата Хабаровску статуса столицы ДФО сейчас не обсуждается