https://ria.ru/20240111/peskov-1920744043.html

Песков оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы ДФО

Песков оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы ДФО - РИА Новости, 11.01.2024

Песков оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы ДФО

Речи о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа сейчас не идет, город развивается своим ходом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:18

2024-01-11T15:18

2024-01-11T15:37

хабаровск

политика

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Речи о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа сейчас не идет, город развивается своим ходом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Об этом сейчас речи не идет. И нужно ли это? Он развивается своим ходом и совершенно неважно, у него есть статус центра или нет. Город огромный, развивается - чистый, прекрасный", - сказал он в эфире Первого канала.Президент России Владимир Путин посетил Хабаровск с рабочим визитом.

https://ria.ru/20240111/sayt-1920719870.html

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хабаровск, политика, дмитрий песков, россия, владимир путин