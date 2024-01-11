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В Кремле предупредили США о последствиях изъятия российских активов - РИА Новости, 11.01.2024
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14:26 11.01.2024 (обновлено: 16:23 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/peskov-1920731475.html
В Кремле предупредили США о последствиях изъятия российских активов
В Кремле предупредили США о последствиях изъятия российских активов - РИА Новости, 11.01.2024
В Кремле предупредили США о последствиях изъятия российских активов
США ожидают последствия в случае изъятия российских активов, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:26
2024-01-11T16:23
сша
вашингтон (штат)
россия
дмитрий песков
в мире
euroclear
евросоюз
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США ожидают последствия в случае изъятия российских активов, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили", — подчеркнул представитель Кремля.Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, которое сообщило со ссылкой на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов Москвы.Как отметил Песков, предполагаемая поддержка Белым домом решения об изъятии российских активов — шаг в сторону подрыва финансового авторитета США и доверия к ним международных инвесторов.Пресс-секретарь президента добавил, что Соединенные Штаты не уведомляли Москву о поддержке американской администрацией подобного решения, каналов связи с Вашингтоном почти нет.&quot;Главным образом они (США. — Прим. ред.) пытаются оказать давление на европейцев. Здесь весьма парадоксальная ситуация, потому что основное &quot;тело&quot; наших активов — оно именно в Европе, а не в Америке. И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия, и, как следствие, в будущем — неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев&quot;, — уточнил Песков.Как заявила во вторник министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвуют в проработке возможных опций в рамках G7.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html
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сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий песков, в мире, euroclear, евросоюз, g7, москва, джанет йеллен
США, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Песков, В мире, Euroclear, Евросоюз, G7, Москва, Джанет Йеллен
В Кремле предупредили США о последствиях изъятия российских активов

Песков: США ожидают последствия в случае изъятия российских активов

© AFP 2024 / Brendan Smialowski Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AFP 2024 / Brendan Smialowski
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США ожидают последствия в случае изъятия российских активов, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили", — подчеркнул представитель Кремля.
Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, которое сообщило со ссылкой на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов Москвы.
Как отметил Песков, предполагаемая поддержка Белым домом решения об изъятии российских активов — шаг в сторону подрыва финансового авторитета США и доверия к ним международных инвесторов.
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Пресс-секретарь президента добавил, что Соединенные Штаты не уведомляли Москву о поддержке американской администрацией подобного решения, каналов связи с Вашингтоном почти нет.
«

"Главным образом они (США. — Прим. ред.) пытаются оказать давление на европейцев. Здесь весьма парадоксальная ситуация, потому что основное "тело" наших активов — оно именно в Европе, а не в Америке. И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия, и, как следствие, в будущем — неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев", — уточнил Песков.

Как заявила во вторник министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвуют в проработке возможных опций в рамках G7.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
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