В Кремле предупредили США о последствиях изъятия российских активов
Песков: США ожидают последствия в случае изъятия российских активов
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США ожидают последствия в случае изъятия российских активов, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили", — подчеркнул представитель Кремля.
Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, которое сообщило со ссылкой на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов Москвы.
Как отметил Песков, предполагаемая поддержка Белым домом решения об изъятии российских активов — шаг в сторону подрыва финансового авторитета США и доверия к ним международных инвесторов.
Пресс-секретарь президента добавил, что Соединенные Штаты не уведомляли Москву о поддержке американской администрацией подобного решения, каналов связи с Вашингтоном почти нет.
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"Главным образом они (США. — Прим. ред.) пытаются оказать давление на европейцев. Здесь весьма парадоксальная ситуация, потому что основное "тело" наших активов — оно именно в Европе, а не в Америке. И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия, и, как следствие, в будущем — неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев", — уточнил Песков.
Как заявила во вторник министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвуют в проработке возможных опций в рамках G7.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.