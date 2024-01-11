https://ria.ru/20240111/peskov-1920729477.html

США пытаются давить на Запад для изъятия российских активов, заявил Песков

США пытаются давить на Запад для изъятия российских активов, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2024

США пытаются давить на Запад для изъятия российских активов, заявил Песков

Белый дом, поддерживая решение об изъятии российских активов, пытается оказать давление на европейцев, поскольку основные российские средства находятся в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:20

2024-01-11T14:20

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Белый дом, поддерживая решение об изъятии российских активов, пытается оказать давление на европейцев, поскольку основные российские средства находятся в Европе, но если те пойдут в фарватере американцев, то неминуемо столкнутся с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов РФ. При этом Белый дом хочет координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов, отмечает агентство. "Главным образом они (США) пытаются оказать давление на европейцев. Здесь весьма парадоксальная ситуация, потому что основное "тело" наших активов - оно именно в Европе, а не в Америке. И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев", - сказал Песков. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

https://ria.ru/20240110/gorbachev-1920375169.html

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

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европа, сша, россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире