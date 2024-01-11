https://ria.ru/20240111/peskov-1920718634.html

Песков прокомментировал слова о поддержке США конфискации активов России

Песков прокомментировал слова о поддержке США конфискации активов России - РИА Новости, 11.01.2024

Песков прокомментировал слова о поддержке США конфискации активов России

США не уведомляли Москву о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии российских активов, каналов связи с Вашингтоном почти нет, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:39

2024-01-11T13:39

2024-01-11T13:58

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США не уведомляли Москву о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии российских активов, каналов связи с Вашингтоном почти нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял", - сказал Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов РФ. При этом Белый дом хочет координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов, отмечает агентство."Конечно, речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

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в мире, сша, россия, москва, дмитрий песков, g7, евросоюз, euroclear