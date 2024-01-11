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Песков прокомментировал слова о поддержке США конфискации активов России - РИА Новости, 11.01.2024
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13:39 11.01.2024 (обновлено: 13:58 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/peskov-1920718634.html
Песков прокомментировал слова о поддержке США конфискации активов России
Песков прокомментировал слова о поддержке США конфискации активов России - РИА Новости, 11.01.2024
Песков прокомментировал слова о поддержке США конфискации активов России
США не уведомляли Москву о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии российских активов, каналов связи с Вашингтоном почти нет, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:39
2024-01-11T13:58
в мире
сша
россия
москва
дмитрий песков
g7
евросоюз
euroclear
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США не уведомляли Москву о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии российских активов, каналов связи с Вашингтоном почти нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял", - сказал Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов РФ. При этом Белый дом хочет координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов, отмечает агентство."Конечно, речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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в мире, сша, россия, москва, дмитрий песков, g7, евросоюз, euroclear
В мире, США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, G7, Евросоюз, Euroclear
Песков прокомментировал слова о поддержке США конфискации активов России

Песков: никто не уведомлял Москву о позиции США по конфискации активов РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков на совместной "прямой линии" президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе
Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США не уведомляли Москву о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии российских активов, каналов связи с Вашингтоном почти нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял", - сказал Песков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов РФ. При этом Белый дом хочет координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов, отмечает агентство.
"Конечно, речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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В миреСШАРоссияМоскваДмитрий ПесковG7ЕвросоюзEuroclear
 
 
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