Песков прокомментировал слова о поддержке США конфискации активов России
Песков: никто не уведомлял Москву о позиции США по конфискации активов РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков на совместной "прямой линии" президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США не уведомляли Москву о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии российских активов, каналов связи с Вашингтоном почти нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял", - сказал Песков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов РФ. При этом Белый дом хочет координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов, отмечает агентство.
"Конечно, речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.