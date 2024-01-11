https://ria.ru/20240111/pentagon-1920787486.html

США признали, что не следили за поставками ВСУ должным образом

США признали, что не следили за поставками ВСУ должным образом - РИА Новости, 11.01.2024

США признали, что не следили за поставками ВСУ должным образом

Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом, более половины из общего объема поставок осталось пока неучтенным, такой вывод содержится в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:02

2024-01-11T18:02

2024-01-11T19:39

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом, более половины из общего объема поставок осталось пока неучтенным, такой вывод содержится в докладе генерального инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча.В документе говорится, что после начала спецоперации военное ведомство улучшило надзор за использованием вооружений, переданных ВСУ, но оно не в полной мере выполняло требования программы мониторинга.По данным Сторча, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда. Ситуация по мониторингу осложняется тем, что Пентагон не вел инвентарные описи вооружений. Помимо этого, работа инспекторов затруднена ограничениями на их передвижения на Украине, нехваткой персонала на местах, в том числе в странах-партнерах, через которые осуществляют транзит американского оружия.В докладе также указано, что установить, имели ли место случаи перепродажи или иного перераспределения американской помощи, не удалось. При этом без надлежащего мониторинга риск краж или перенаправления в третьи страны поставляемого Киеву из США оружия сохраняется."Сейчас у офиса генерального инспектора Минобороны есть сотрудники на Украине, и служба проведения криминальных расследований в структуре ведомства продолжит изучать подозрения о преступных действиях, связанных с поставками Украине оборонной помощи из США", — говорится в документе.Публикация доклада проходит на фоне попыток Белого дома заручиться поддержкой конгресса на выделение нового пакета помощи Киеву.В конце декабря законодательный орган утвердил временный бюджет США, но отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине. В январе дискуссии продолжились, но пока не принесли ощутимых результатов. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране южной границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.Как заявлял РИА Новости источник в конгрессе, переговоры законодателей по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, но прорыва до сих пор достичь не удалось.

https://ria.ru/20240104/pomosch-1919747385.html

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917449535.html

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