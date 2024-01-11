https://ria.ru/20240111/overbuking-1920657905.html

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг - РИА Новости, 11.01.2024

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг

Суд по итогам прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) на 30 тысяч рублей за РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:02

2024-01-11T09:02

2024-01-11T10:59

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НОВОСИБИРСК, 11 янв - РИА Новости. Суд по итогам прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг - отказ в перевозке пассажирам с билетами, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за неисполнение условий договоров воздушной перевозки", - говорится в сообщении. В прокуратуре пояснили, что в июле 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Москвы в города Читу и Улан-Удэ, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна. Новосибирская транспортная прокуратура проверила исполнение требований законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг. В итоге по инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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