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Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг - РИА Новости, 11.01.2024
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Туризм
 
09:02 11.01.2024 (обновлено: 10:59 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/overbuking-1920657905.html
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг - РИА Новости, 11.01.2024
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг
Суд по итогам прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) на 30 тысяч рублей за РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:02
2024-01-11T10:59
москва
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НОВОСИБИРСК, 11 янв - РИА Новости. Суд по итогам прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг - отказ в перевозке пассажирам с билетами, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за неисполнение условий договоров воздушной перевозки", - говорится в сообщении. В прокуратуре пояснили, что в июле 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Москвы в города Читу и Улан-Удэ, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна. Новосибирская транспортная прокуратура проверила исполнение требований законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг. В итоге по инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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москва, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура, чита, улан-удэ, происшествия, новости - туризм
Москва, S7 Airlines, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Чита, Улан-Удэ, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 янв - РИА Новости. Суд по итогам прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг - отказ в перевозке пассажирам с билетами, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«
"По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за неисполнение условий договоров воздушной перевозки", - говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что в июле 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Москвы в города Читу и Улан-Удэ, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна.
Новосибирская транспортная прокуратура проверила исполнение требований законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг. В итоге по инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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