https://ria.ru/20240111/ostin-1920803911.html

Генинспектор Пентагона начнет расследование по госпитализации Остина

Генинспектор Пентагона начнет расследование по госпитализации Остина - РИА Новости, 11.01.2024

Генинспектор Пентагона начнет расследование по госпитализации Остина

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T19:26

2024-01-11T19:26

2024-01-11T20:01

ллойд остин

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны Ллойда Остина.Ранее расследование обстоятельств госпитализации главы Пентагона Остина начал комитет по делам вооруженных сил палаты представителей США. Пентагон также начал внутреннюю проверку того, как Остин передал полномочия своему заместителю Кэтрин Хикс.Как отмечается в заявлении, целью расследования будет "изучение ролей, процессов, процедур, обязанностей и действий, связанных с госпитализацией министра обороны".Также предстоит оценить достаточность информирования и своевременность передачи полномочий ввиду проблем со здоровьем. Инспектор попросил в пятидневный срок предоставить контактное лицо для проведения проверки.Во вторник Пентагон обнародовал заявление медиков, согласно которому Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты.Двадцать второго декабря 2023 года, после консультации с командой врачей, Остин был госпитализирован в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел инвазивную хирургическую процедуру, называемую протстатэктомией, для лечения рака простаты. Во время данной процедуры Остин находился под общим наркозом.После операции шеф Пентагона вернулся домой, но 1 января 2024 года его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.

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https://ria.ru/20240104/pomosch-1919747385.html

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ллойд остин, министерство обороны сша, в мире