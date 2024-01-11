Рейтинг@Mail.ru
Медведев напомнил Украине о праве России применить ядерное оружие - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 11.01.2024 (обновлено: 17:54 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920761503.html
Медведев напомнил Украине о праве России применить ядерное оружие
Медведев напомнил Украине о праве России применить ядерное оружие - РИА Новости, 11.01.2024
Медведев напомнил Украине о праве России применить ядерное оружие
Попытки ВСУ уничтожить пусковые установки в России при помощи западных ракет будут основанием для применения ядерного оружия, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:17
2024-01-11T17:54
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
москва
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874172895_0:163:2906:1798_1920x0_80_0_0_9d3b9d98379077200ebc9427c8d32d1b.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Попытки ВСУ уничтожить пусковые установки в России при помощи западных ракет будут основанием для применения ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так он отреагировал на соответствующее предложение, озвученное на Украине."Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства (попытавшегося организовать подобную атаку. — Прим. ред.)", — написал Медведев.Зампред Совбеза отметил, что Москва может применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование страны.Медведев призвал украинскую сторону помнить об этом.
https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874172895_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_3e7afb2f2642b25903ad2371564efb67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, москва, украина
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Москва, Украина
Медведев напомнил Украине о праве России применить ядерное оружие

Медведев: РФ применит ЯО в ответ на попытки ВСУ уничтожить ее пусковые установки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПусковая установка комплекса "Тополь-М"
Пусковая установка комплекса Тополь-М - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Пусковая установка комплекса "Тополь-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Попытки ВСУ уничтожить пусковые установки в России при помощи западных ракет будут основанием для применения ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Так он отреагировал на соответствующее предложение, озвученное на Украине.
«
"Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства (попытавшегося организовать подобную атаку. — Прим. ред.)", — написал Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что Москва может применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование страны.
Медведев призвал украинскую сторону помнить об этом.
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Спасения нет: российскую ядерную триаду уже не догнать
22 ноября 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала