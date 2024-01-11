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Медведев напомнил Украине о праве России применить ядерное оружие

Медведев напомнил Украине о праве России применить ядерное оружие - РИА Новости, 11.01.2024

Медведев напомнил Украине о праве России применить ядерное оружие

Попытки ВСУ уничтожить пусковые установки в России при помощи западных ракет будут основанием для применения ядерного оружия, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:17

2024-01-11T16:17

2024-01-11T17:54

безопасность

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

москва

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Попытки ВСУ уничтожить пусковые установки в России при помощи западных ракет будут основанием для применения ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так он отреагировал на соответствующее предложение, озвученное на Украине."Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства (попытавшегося организовать подобную атаку. — Прим. ред.)", — написал Медведев.Зампред Совбеза отметил, что Москва может применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование страны.Медведев призвал украинскую сторону помнить об этом.

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, москва, украина