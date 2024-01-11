"На границе". В США раскрыли страну, которую готовят к войне с Россией
RealClearDefence: Финляндия получит американское оружие для борьбы с Россией
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей F-35A Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей F-35A Lightning II . Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США придется поставить в Финляндию много оружия, чтобы усилить границу НАТО с Россией, заявила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для американского портала RealClearDefence.
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"Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения", — считает эксперт.
Уайт отметила, что финская армия уже в обозримом будущем получит от США 64 истребителя пятого поколения F-35A. По словам аналитика, этот самолет представляет для НАТО крайне высокую ценность из-за его высоких разведывательных возможностей.
Исследовательница уверена, что за самолетами вскоре последует тяжелая бронетехника.
"Финляндия — логичный кандидат на получение танков M1A1 Abrams, учитывая ее протяженную границу с Россией", — предположила Уайт.
Ранее начальник Генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать потенциального конфликта с Москвой якобы можно только путем запугивания. По его мнению, "война с Россией" не невообразима, хотя пока такая мысль и неправдоподобна. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с восточным соседом ради дальнейшей поддержки Киева.
В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.