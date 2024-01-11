https://ria.ru/20240111/operatsiya-1920741600.html

ЮАР попросила Суд ООН обязать Израиль прекратить операцию в Газе

ЮАР попросила Суд ООН обязать Израиль прекратить операцию в Газе - РИА Новости, 11.01.2024

ЮАР попросила Суд ООН обязать Израиль прекратить операцию в Газе

ЮАР в своем иске просит международный суд ООН обязать Израиль немедленно прекратить военную операцию в секторе Газе, заявил на слушаниях представитель... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:07

2024-01-11T15:07

2024-01-11T15:19

в мире

юар

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901552228_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cee95c3a9cc70de98269b0609d31c147.jpg

ГААГА, 11 янв - РИА Новости. ЮАР в своем иске просит международный суд ООН обязать Израиль немедленно прекратить военную операцию в секторе Газе, заявил на слушаниях представитель южноафриканской делегации, британский адвокат Воган Лоу.Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании выступает южноафриканская делегация, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне."ЮАР запросила суд обязать Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе и против Газы. Это единственный способ, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в этот район и избежать больших ненужных жертв и разрушений", - заявил адвокат на слушаниях в четверг.ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.Израиль не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Однако, как отмечает издание Jerusalem Post, в этот раз представители Тель-Авива будут присутствовать в суде, так как Израиль является подписантом Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, а этот суд занимается ее толкованием и выносит решения по делам о ее нарушении.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

юар

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году