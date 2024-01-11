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ЮАР попросила Суд ООН обязать Израиль прекратить операцию в Газе - РИА Новости, 11.01.2024
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15:07 11.01.2024 (обновлено: 15:19 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/operatsiya-1920741600.html
ЮАР попросила Суд ООН обязать Израиль прекратить операцию в Газе
ЮАР попросила Суд ООН обязать Израиль прекратить операцию в Газе - РИА Новости, 11.01.2024
ЮАР попросила Суд ООН обязать Израиль прекратить операцию в Газе
ЮАР в своем иске просит международный суд ООН обязать Израиль немедленно прекратить военную операцию в секторе Газе, заявил на слушаниях представитель... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:07
2024-01-11T15:19
в мире
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ГААГА, 11 янв - РИА Новости. ЮАР в своем иске просит международный суд ООН обязать Израиль немедленно прекратить военную операцию в секторе Газе, заявил на слушаниях представитель южноафриканской делегации, британский адвокат Воган Лоу.Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании выступает южноафриканская делегация, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне."ЮАР запросила суд обязать Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе и против Газы. Это единственный способ, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в этот район и избежать больших ненужных жертв и разрушений", - заявил адвокат на слушаниях в четверг.ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.Израиль не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Однако, как отмечает издание Jerusalem Post, в этот раз представители Тель-Авива будут присутствовать в суде, так как Израиль является подписантом Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, а этот суд занимается ее толкованием и выносит решения по делам о ее нарушении.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, юар, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ЮАР, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЮАР попросила Суд ООН обязать Израиль прекратить операцию в Газе

ЮАР иском призвала Суд ООН обязать Израиль немедленно прекратить операцию в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Читать ria.ru в
ГААГА, 11 янв - РИА Новости. ЮАР в своем иске просит международный суд ООН обязать Израиль немедленно прекратить военную операцию в секторе Газе, заявил на слушаниях представитель южноафриканской делегации, британский адвокат Воган Лоу.
Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании выступает южноафриканская делегация, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне.
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"ЮАР запросила суд обязать Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе и против Газы. Это единственный способ, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в этот район и избежать больших ненужных жертв и разрушений", - заявил адвокат на слушаниях в четверг.
ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".
Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.
Израиль не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Однако, как отмечает издание Jerusalem Post, в этот раз представители Тель-Авива будут присутствовать в суде, так как Израиль является подписантом Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, а этот суд занимается ее толкованием и выносит решения по делам о ее нарушении.
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