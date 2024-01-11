https://ria.ru/20240111/oon-1920636953.html

СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на суда

СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на суда - РИА Новости, 11.01.2024

СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на суда

СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T01:30

2024-01-11T01:30

2024-01-11T08:39

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ООН, 11 янв — РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда, передает корреспондент РИА Новости.Как отмечается в резолюции, СБ ООН "решительно осуждает нападения хуситов (не менее двух десятков) на торговые и коммерческие суда, совершенные с 19 ноября 2023 года, когда хуситы атаковали и захватили судно Galaxy Leader и его экипаж".Кроме того, СБ ООН "требует, чтобы хуситы немедленно прекратили все подобные нападения, препятствующие мировой торговле, наносящие ущерб правам и свободам судоходства и ставящие под угрозу региональный мир и безопасность".Совбез требует также, чтобы хуситы немедленно освободили судно Galaxy Leader и его экипаж.СБ ООН принимает к сведению право государств-членов защищать, руководствуясь нормами международного права, свои суда от нападений, в том числе тех, которые наносят ущерб правам и свободам судоходства.За резолюцию голосовали 11 стран. Воздержались четыре: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил ранее, что принятием данной резолюции США добиваются легитимизации действий коалиции в Красном море.Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц совместной с США коалиции.Хуситы 19 ноября в знак поддержки палестинцев в секторе Газа захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. Хуситы заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владельцем является крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в Израиль.

https://ria.ru/20240111/oon-1920636668.html

https://ria.ru/20240110/sanktsii-1920624706.html

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в мире, совет безопасности оон, оон, сша, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году