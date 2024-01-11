СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на суда
СБ ООН принял резолюцию США с требованием к хуситам прекратить нападения на суда
© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 11 янв — РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда, передает корреспондент РИА Новости.
Как отмечается в резолюции, СБ ООН "решительно осуждает нападения хуситов (не менее двух десятков) на торговые и коммерческие суда, совершенные с 19 ноября 2023 года, когда хуситы атаковали и захватили судно Galaxy Leader и его экипаж".
Кроме того, СБ ООН "требует, чтобы хуситы немедленно прекратили все подобные нападения, препятствующие мировой торговле, наносящие ущерб правам и свободам судоходства и ставящие под угрозу региональный мир и безопасность".
Совбез требует также, чтобы хуситы немедленно освободили судно Galaxy Leader и его экипаж.
СБ ООН принимает к сведению право государств-членов защищать, руководствуясь нормами международного права, свои суда от нападений, в том числе тех, которые наносят ущерб правам и свободам судоходства.
За резолюцию голосовали 11 стран. Воздержались четыре: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил ранее, что принятием данной резолюции США добиваются легитимизации действий коалиции в Красном море.
Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц совместной с США коалиции.
Хуситы 19 ноября в знак поддержки палестинцев в секторе Газа захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. Хуситы заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владельцем является крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в Израиль.