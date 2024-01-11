https://ria.ru/20240111/oon-1920636668.html

СБ ООН не принял поправки России к резолюции, осуждающей атаки хуситов

СБ ООН не принял поправки России к резолюции, осуждающей атаки хуситов - РИА Новости, 11.01.2024

СБ ООН не принял поправки России к резолюции, осуждающей атаки хуситов

Совбез ООН не принял поправки России к проекту резолюции США и Японии, требующей от движения "Ансар Алла" (хуситов) немедленно прекратить атаки на суда,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T01:24

2024-01-11T01:24

2024-01-11T02:10

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ООН, 11 янв — РИА Новости. Совбез ООН не принял поправки России к проекту резолюции США и Японии, требующей от движения "Ансар Алла" (хуситов) немедленно прекратить атаки на суда, передает корреспондент РИА Новости.Документ осуждает атаки хуситов. По словам постпреда России при организации Василия Небензи, это политизированная резолюция, с помощью которой Вашингтон пытается не обеспечить безопасность судоходства в Красном море, а легитимизировать действия своей коалиции в этом регионе."У нас вызывает озабоченность то, что Соединенные Штаты и их союзники предпочитают идти по пути одностороннего силового решения проблемы. Они сколотили так называемую международную коалицию, состоящую преимущественно из кораблей самих США, которая якобы должна обеспечивать безопасность, хотя на деле легитимность ее действий вызывает самые серьезные вопросы с точки зрения международного права", — подчеркнул постпред.Москва предложила три поправки к тексту. В частности, она добавила в резолюцию пункт о том, что ни одно из ее положений не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права.Кроме того, Россия хотела заменить тезис о "принятии к сведению права государств-членов защищать, руководствуясь нормами международного права, свои суда от нападений, в том числе тех, которые наносят ущерб правам и свободам судоходства", положением, гласящим, что Совбез ООН "в этой связи принимает к сведению применимые права государств-членов в соответствии с международным правом".Третья поправка предлагала добавить в седьмой параграф упоминание конфликта в секторе Газа. Согласно плану Москвы, в нем должна была подчеркиваться необходимость устранения коренных причин, включая конфликты, способствующие региональной напряженности, "в частности конфликт в секторе Газа".Лишь США и Британия голосовали против всех трех российских поправок. По мнению Небензи, этим Вашингтон и Лондон саморазоблачились и показали, что цель продвижения проекта — "именно развязать им руки в вольной трактовке права на защиту судов со ссылкой на самооборону".Саму резолюцию поддержали 11 стран, воздержались четыре: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик.В документе Совбез ООН решительно осуждает нападения движения "Ансар Алла" на торговые и коммерческие суда, а также "требует, чтобы хуситы немедленно прекратили все подобные нападения, препятствующие мировой торговле, наносящие ущерб правам и свободам судоходства и ставящие под угрозу региональный мир и безопасность".Кроме того, от йеменского движения ждут освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа.В середине ноября "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции.Девятнадцатого ноября хуситы также захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. "Ансар Алла" заявило, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владелец — крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в свою страну.

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в мире, сша, россия, москва, оон, ансар алла, совет безопасности оон