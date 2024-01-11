https://ria.ru/20240111/onlayn-servisy_msb-1920786582.html

Востребованность московских онлайн-сервисов для МСБ выросла в три раза

Востребованность московских онлайн-сервисов для МСБ выросла в три раза - РИА Новости, 11.01.2024

Востребованность московских онлайн-сервисов для МСБ выросла в три раза

В прошлом году столичные предприниматели свыше 140 тысяч раз воспользовались бесплатными сервисами, которые доступны им на площадке "Малый бизнес Москвы",... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:58

2024-01-11T17:58

2024-01-11T17:58

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В прошлом году столичные предприниматели свыше 140 тысяч раз воспользовались бесплатными сервисами, которые доступны им на площадке "Малый бизнес Москвы", сообщается на официальном сайте мэра столицы. Благодаря сервисам указанного портала столичные представители бизнеса могут в онлайн-формате решить различные задачи. В том числе, представители МСП, работающие в Москве, могут дистанционно зарегистрировать компанию, проверить контрагента или узнать о мерах поддержки, которые им положены. Как рассказала заместитель столичного мэра Наталья Сергунина, с 2023 года представители московского малого и среднего бизнеса стали в три раза чаще обращаться к онлайн-сервисам. "Высокий спрос на цифровые услуги обусловлен их функциональностью и доступностью", — приводятся на сайте слова Сергуниной. Так, свыше 46 тысяч раз в прошлом году пользователи обращались к подборке образовательных материалов для дистанционного обучения "Онлайн-академия 2.0". Для начинающих и опытных предпринимателей доступны видео, статьи и подкасты. Еще спросом среди представителей московского МСП пользуется сервис "Дистанционная регистрация бизнеса под ключ", в котором принимают участие ведущие банки Москвы. Благодаря этому сервису можно зарегистрировать фирму или ИП, а еще – открыть расчетный счет без личного обращения в Федеральную налоговую службу и уплаты госпошлины. Свыше 14 тысяч раз в прошлом году воспользовались предприниматели услугой "Проверка контрагентов", благодаря которой можно оценить надежность потенциальных партнеров. Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно ввести название компании, ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или ОГРНИП. Около 26 тысяч раз в 2023 году представители МСП воспользовались услугой "Проверь законность вывески". Популярность сервиса выросла в два раза. Эта услуга позволяет выяснить, есть ли нарушения и в какие сроки их нужно устранить, достаточно ввести адрес организации. Инструменты для начала первых продаж, автоматизации процессов, повышения лояльности клиентов и решения других задач можно найти в услуге "Бизнес-боксы". Она также доступна в дистанционном формате. В прошлом году сервис пополнился свыше 50 партнерами, предоставляющими бесплатные услуги предпринимателям столицы.

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