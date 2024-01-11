https://ria.ru/20240111/obstrel-1920818172.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по многоквартирным домам в Донецке

Украинские войска нанесли ракетный удар по многоквартирным домам в Донецке - РИА Новости, 11.01.2024

Украинские войска нанесли ракетный удар по многоквартирным домам в Донецке

Украинские военные ударили с помощью РСЗО "Град" по многоквартирным жилым домам в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024

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2024-01-11T21:15

2024-01-11T21:33

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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Украинские военные ударили с помощью РСЗО "Град" по многоквартирным жилым домам в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Многочисленные попадания снарядов привели к разрушению квартир, есть возгорания и повреждения газопроводов. "Я вылез посмотреть — вижу конкретный факел, который говорит о повреждении магистрального трубопровода. Минимальное количество (поврежденных квартир в доме. — Прим. ред.) это 12-14 квартир", — рассказал очевидец Станислав. По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 22 раза, выпустив 68 единиц боеприпасов. В результате атак пострадали два человека, один из них — водитель автобуса, его доставили в медучреждение. Кроме того, повреждены три домостроения, а именно школа и два детских сада.

https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422146.html

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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Последствия удара ВСУ по жилым домам Донецка Последствия удара ВСУ по жилым домам Донецка 2024-01-11T21:15 true PT1M15S

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия, вооруженные силы украины