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Украинские войска нанесли ракетный удар по многоквартирным домам в Донецке - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 11.01.2024 (обновлено: 21:33 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920818172.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по многоквартирным домам в Донецке
Украинские войска нанесли ракетный удар по многоквартирным домам в Донецке - РИА Новости, 11.01.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по многоквартирным домам в Донецке
Украинские военные ударили с помощью РСЗО "Град" по многоквартирным жилым домам в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T21:15
2024-01-11T21:33
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Украинские военные ударили с помощью РСЗО "Град" по многоквартирным жилым домам в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Многочисленные попадания снарядов привели к разрушению квартир, есть возгорания и повреждения газопроводов. "Я вылез посмотреть — вижу конкретный факел, который говорит о повреждении магистрального трубопровода. Минимальное количество (поврежденных квартир в доме. — Прим. ред.) это 12-14 квартир", — рассказал очевидец Станислав. По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 22 раза, выпустив 68 единиц боеприпасов. В результате атак пострадали два человека, один из них — водитель автобуса, его доставили в медучреждение. Кроме того, повреждены три домостроения, а именно школа и два детских сада.
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422146.html
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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Последствия удара ВСУ по жилым домам Донецка
Последствия удара ВСУ по жилым домам Донецка
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска нанесли ракетный удар по многоквартирным домам в Донецке

ВСУ ударили с помощью РСЗО "Град" по нескольким жилым домам в Донецке

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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Украинские военные ударили с помощью РСЗО "Град" по многоквартирным жилым домам в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Многочисленные попадания снарядов привели к разрушению квартир, есть возгорания и повреждения газопроводов.
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Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

"Я вылез посмотреть — вижу конкретный факел, который говорит о повреждении магистрального трубопровода. Минимальное количество (поврежденных квартир в доме. — Прим. ред.) это 12-14 квартир", — рассказал очевидец Станислав.
По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 22 раза, выпустив 68 единиц боеприпасов. В результате атак пострадали два человека, один из них — водитель автобуса, его доставили в медучреждение. Кроме того, повреждены три домостроения, а именно школа и два детских сада.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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