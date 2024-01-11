https://ria.ru/20240111/obstrel-1920811951.html
При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса
При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса - РИА Новости, 11.01.2024
При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса
Водитель автобуса ранен при обстреле в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:23
2024-01-11T20:23
2024-01-11T20:46
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918476000_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_040bd2a703495564dfecee120737b0de.jpg
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Водитель автобуса ранен при обстреле в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Под обстрел попал микрорайон "Док" в Куйбышевском районе города. Осколки посекли рейсовый автобус десятого маршрута во время движения, вследствие чего водитель и получил ранение. По сообщениям очевидцев, водитель уже доставлен в медучреждение. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 22 раза, выпустив 68 единиц боеприпасов. Ранения получили 2 мирных жителя, повреждения получили 3 жилых домостроения.
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918476000_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d25cb2bdf871a2ebb2325163aca9aa1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал водитель автобуса