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При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса

При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса - РИА Новости, 11.01.2024

При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса

Водитель автобуса ранен при обстреле в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T20:23

2024-01-11T20:23

2024-01-11T20:46

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Водитель автобуса ранен при обстреле в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Под обстрел попал микрорайон "Док" в Куйбышевском районе города. Осколки посекли рейсовый автобус десятого маршрута во время движения, вследствие чего водитель и получил ранение. По сообщениям очевидцев, водитель уже доставлен в медучреждение. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 22 раза, выпустив 68 единиц боеприпасов. Ранения получили 2 мирных жителя, повреждения получили 3 жилых домостроения.

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия