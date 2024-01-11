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При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 11.01.2024 (обновлено: 20:46 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920811951.html
При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса
При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса - РИА Новости, 11.01.2024
При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса
Водитель автобуса ранен при обстреле в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:23
2024-01-11T20:46
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Водитель автобуса ранен при обстреле в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Под обстрел попал микрорайон "Док" в Куйбышевском районе города. Осколки посекли рейсовый автобус десятого маршрута во время движения, вследствие чего водитель и получил ранение. По сообщениям очевидцев, водитель уже доставлен в медучреждение. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 22 раза, выпустив 68 единиц боеприпасов. Ранения получили 2 мирных жителя, повреждения получили 3 жилых домостроения.
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадал водитель автобуса

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал водитель автобуса

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Водитель автобуса ранен при обстреле в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Под обстрел попал микрорайон "Док" в Куйбышевском районе города. Осколки посекли рейсовый автобус десятого маршрута во время движения, вследствие чего водитель и получил ранение. По сообщениям очевидцев, водитель уже доставлен в медучреждение.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 22 раза, выпустив 68 единиц боеприпасов. Ранения получили 2 мирных жителя, повреждения получили 3 жилых домостроения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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