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Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы - РИА Новости, 11.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:21
2024-01-11T20:21
2024-01-11T20:21
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева повреждены кровля и остекление школы №62. Пострадавших нет", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 19.04 ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Мэр города позже сообщил, что в результате обстрела повреждения получили здания двух детских садов. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
донецк
куйбышевский район
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы
Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадало остекление и кровля школы