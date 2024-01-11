https://ria.ru/20240111/obstrel-1920811819.html

Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы

Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы - РИА Новости, 11.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T20:21

2024-01-11T20:21

2024-01-11T20:21

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева повреждены кровля и остекление школы №62. Пострадавших нет", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 19.04 ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Мэр города позже сообщил, что в результате обстрела повреждения получили здания двух детских садов. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)