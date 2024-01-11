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Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920811819.html
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы - РИА Новости, 11.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:21
2024-01-11T20:21
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева повреждены кровля и остекление школы №62. Пострадавших нет", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 19.04 ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Мэр города позже сообщил, что в результате обстрела повреждения получили здания двух детских садов. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадало здание школы

Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадало остекление и кровля школы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева повреждены кровля и остекление школы №62. Пострадавших нет", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 19.04 ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Мэр города позже сообщил, что в результате обстрела повреждения получили здания двух детских садов.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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