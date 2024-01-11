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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 11.01.2024 (обновлено: 19:25 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920802655.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 11.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска вечером в четверг выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T19:20
2024-01-11T19:25
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска вечером в четверг выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.04 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего не известно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Куйбышевский район
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска вечером в четверг выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.04 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего не известно.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияКуйбышевский район
 
 
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