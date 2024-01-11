https://ria.ru/20240111/obstrel-1920802655.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 11.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска вечером в четверг выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T19:20

2024-01-11T19:20

2024-01-11T19:25

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска вечером в четверг выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.04 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего не известно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, куйбышевский район