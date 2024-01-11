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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T19:05
2024-01-11T19:05
2024-01-11T19:36
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 14.35 до 16.50 ВСУ подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку