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Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела города - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:19 11.01.2024 (обновлено: 17:20 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920776434.html
Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела города
Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела города - РИА Новости, 11.01.2024
Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела города
Порядка 600 автомобилей повреждены в Белгороде с 29 декабря после обстрелов города со стороны Украины, собственникам автомобилей уже начинают выплачивать... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:19
2024-01-11T17:20
специальная военная операция на украине
белгород
россия
валентин демидов
вооруженные силы украины
украина
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Порядка 600 автомобилей повреждены в Белгороде с 29 декабря после обстрелов города со стороны Украины, собственникам автомобилей уже начинают выплачивать компенсации, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале. "Начинаем выплаты компенсаций собственникам автомобилей, поврежденных в Белгороде в результате обстрелов. На этот момент в реестре 600 машин, пострадавших с 29 декабря", — написал мэр. Демидов уточнил, что специалисты в плановом порядке проводят экспертизу, поэтому владельцы не должны самостоятельно ремонтировать машину до ее проведения. Для решения всех вопросов по восстановлению транспорта власти создали "горячую линию" по телефону 112. По данным Минобороны РФ, ночью 29 декабря над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов. Средствами ПВО 30 декабря были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. За 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха", впоследствии в новогодние праздники сообщалось еще о сбитых снарядах и ракетах.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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белгород, россия, валентин демидов, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела города

Демидов: при обстрелах Белгорода ВСУ пострадали около 600 машин

© Фото : пресс-служба мэра БелгородаЛиквидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Порядка 600 автомобилей повреждены в Белгороде с 29 декабря после обстрелов города со стороны Украины, собственникам автомобилей уже начинают выплачивать компенсации, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
"Начинаем выплаты компенсаций собственникам автомобилей, поврежденных в Белгороде в результате обстрелов. На этот момент в реестре 600 машин, пострадавших с 29 декабря", — написал мэр.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
Демидов уточнил, что специалисты в плановом порядке проводят экспертизу, поэтому владельцы не должны самостоятельно ремонтировать машину до ее проведения. Для решения всех вопросов по восстановлению транспорта власти создали "горячую линию" по телефону 112.
По данным Минобороны РФ, ночью 29 декабря над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов. Средствами ПВО 30 декабря были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.
По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
За 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха", впоследствии в новогодние праздники сообщалось еще о сбитых снарядах и ракетах.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"
4 января, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияВалентин ДемидовВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
 
 
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