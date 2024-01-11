https://ria.ru/20240111/obstrel-1920776434.html

Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела города

Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела города - РИА Новости, 11.01.2024

Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела города

Порядка 600 автомобилей повреждены в Белгороде с 29 декабря после обстрелов города со стороны Украины, собственникам автомобилей уже начинают выплачивать... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:19

2024-01-11T17:19

2024-01-11T17:20

специальная военная операция на украине

белгород

россия

валентин демидов

вооруженные силы украины

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919219930_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_46abf67c5c0ea686f71f95723213f9c2.jpg

БЕЛГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Порядка 600 автомобилей повреждены в Белгороде с 29 декабря после обстрелов города со стороны Украины, собственникам автомобилей уже начинают выплачивать компенсации, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале. "Начинаем выплаты компенсаций собственникам автомобилей, поврежденных в Белгороде в результате обстрелов. На этот момент в реестре 600 машин, пострадавших с 29 декабря", — написал мэр. Демидов уточнил, что специалисты в плановом порядке проводят экспертизу, поэтому владельцы не должны самостоятельно ремонтировать машину до ее проведения. Для решения всех вопросов по восстановлению транспорта власти создали "горячую линию" по телефону 112. По данным Минобороны РФ, ночью 29 декабря над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов. Средствами ПВО 30 декабря были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. За 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха", впоследствии в новогодние праздники сообщалось еще о сбитых снарядах и ракетах.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

белгород

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, россия, валентин демидов, вооруженные силы украины, украина, происшествия