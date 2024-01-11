https://ria.ru/20240111/obstrel-1920763315.html
В Горловке при обстреле получила повреждения котельная
В Горловке при обстреле получила повреждения котельная - РИА Новости, 11.01.2024
В Горловке при обстреле получила повреждения котельная
Котельная "Донбасстеплоэнерго" получила повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:25
2024-01-11T16:25
2024-01-11T16:31
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Котельная "Донбасстеплоэнерго" получила повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 января по состоянию на 16.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Горловка, Калининский район - котельная № 107 ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" по улице Пересыпкина", - говорится в Telegram-канале представительства, которое ранее сообщало о шести обстрелах Горловки, в том числе кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240109/obstrel-1920376995.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
В Горловке при обстреле получила повреждения котельная
СЦКК: котельная повреждена при обстреле Горловки