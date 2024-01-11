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ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 11.01.2024 (обновлено: 14:29 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920714156.html
ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц
ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц - РИА Новости, 11.01.2024
ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР из американских гаубиц М-777, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:19
2024-01-11T14:29
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рубежное
происшествия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР из американских гаубиц М-777, сообщила администрация города в Telegram-канале.&quot;В Рубежном с самого утра националисты продолжают наносить удары по социальным объектам города, мирным жителям и их домам. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город 18 раз из американских гаубиц М-777. Снаряды 155-го калибра взрывались в разных районах,&quot; — говорится в публикации.В результате украинской атаки повреждения получил частный дом на улице Энгельса. Мирные жители не пострадали. На месте работают следственно-оперативная группа МВД, специалисты МЧС и военной комендатуры.В конце прошлой недели ВСУ нанесли ракетный удар по городу Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS. Тогда также обошлось без пострадавших.
луганская народная республика
рубежное
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луганская народная республика, рубежное, происшествия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рубежное, Происшествия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц

ВСУ 18 раз обстреляли Рубежное в ЛНР из американских гаубиц М-777

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР из американских гаубиц М-777, сообщила администрация города в Telegram-канале.
«

"В Рубежном с самого утра националисты продолжают наносить удары по социальным объектам города, мирным жителям и их домам. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город 18 раз из американских гаубиц М-777. Снаряды 155-го калибра взрывались в разных районах," — говорится в публикации.

В результате украинской атаки повреждения получил частный дом на улице Энгельса. Мирные жители не пострадали. На месте работают следственно-оперативная группа МВД, специалисты МЧС и военной комендатуры.

Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров поставляют Киеву США и их партнеры по НАТО. Украинские войска применяют их для обстрела городов и поселков Донецкой и Луганской народных республик, из-за чего гибнут мирные жители.

В конце прошлой недели ВСУ нанесли ракетный удар по городу Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS. Тогда также обошлось без пострадавших.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРубежноеПроисшествияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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