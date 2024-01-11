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ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц

ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц - РИА Новости, 11.01.2024

ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц

ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР из американских гаубиц М-777, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:19

2024-01-11T13:19

2024-01-11T14:29

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

рубежное

происшествия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР из американских гаубиц М-777, сообщила администрация города в Telegram-канале."В Рубежном с самого утра националисты продолжают наносить удары по социальным объектам города, мирным жителям и их домам. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город 18 раз из американских гаубиц М-777. Снаряды 155-го калибра взрывались в разных районах," — говорится в публикации.В результате украинской атаки повреждения получил частный дом на улице Энгельса. Мирные жители не пострадали. На месте работают следственно-оперативная группа МВД, специалисты МЧС и военной комендатуры.В конце прошлой недели ВСУ нанесли ракетный удар по городу Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS. Тогда также обошлось без пострадавших.

луганская народная республика

рубежное

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луганская народная республика, рубежное, происшествия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)