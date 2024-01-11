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ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц
ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц - РИА Новости, 11.01.2024
ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР из американских гаубиц М-777, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:19
2024-01-11T13:19
2024-01-11T14:29
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рубежное
происшествия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР из американских гаубиц М-777, сообщила администрация города в Telegram-канале."В Рубежном с самого утра националисты продолжают наносить удары по социальным объектам города, мирным жителям и их домам. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город 18 раз из американских гаубиц М-777. Снаряды 155-го калибра взрывались в разных районах," — говорится в публикации.В результате украинской атаки повреждения получил частный дом на улице Энгельса. Мирные жители не пострадали. На месте работают следственно-оперативная группа МВД, специалисты МЧС и военной комендатуры.В конце прошлой недели ВСУ нанесли ракетный удар по городу Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS. Тогда также обошлось без пострадавших.
луганская народная республика
рубежное
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, рубежное, происшествия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рубежное, Происшествия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ нанесли удар по ЛНР из американских гаубиц
ВСУ 18 раз обстреляли Рубежное в ЛНР из американских гаубиц М-777