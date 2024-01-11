https://ria.ru/20240111/obstrel-1920675400.html

Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 11.01.2024

Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 106 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:41

2024-01-11T10:41

2024-01-11T10:41

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 11 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 106 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает бесчеловечные обстрелы мирных объектов и сел левого берега Херсонщины. Вчера в течение суток боевики ВСУ нанесли по селам левого берега Днепра 71 артиллерийский удар. Ночью противник продолжил обстрелы и нанес еще 35 ударов", - сообщил источник. Под обстрелами оказались 10 населенных пунктов: Обрывка, Саги, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Малые Копани, Песчановка, Песчаное, Кардашинка, Новая Збурьевка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918201114.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия