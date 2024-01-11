https://ria.ru/20240111/obstrel-1920675400.html
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 11.01.2024
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 106 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:41
2024-01-11T10:41
2024-01-11T10:41
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херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 11 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 106 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает бесчеловечные обстрелы мирных объектов и сел левого берега Херсонщины. Вчера в течение суток боевики ВСУ нанесли по селам левого берега Днепра 71 артиллерийский удар. Ночью противник продолжил обстрелы и нанес еще 35 ударов", - сообщил источник. Под обстрелами оказались 10 населенных пунктов: Обрывка, Саги, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Малые Копани, Песчановка, Песчаное, Кардашинка, Новая Збурьевка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 106 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 11 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 106 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает бесчеловечные обстрелы мирных объектов и сел левого берега Херсонщины. Вчера в течение суток боевики ВСУ нанесли по селам левого берега Днепра 71 артиллерийский удар. Ночью противник продолжил обстрелы и нанес еще 35 ударов", - сообщил источник.
Под обстрелами оказались 10 населенных пунктов: Обрывка, Саги, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Малые Копани, Песчановка, Песчаное, Кардашинка, Новая Збурьевка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
При обстрелах Херсонской области погибли более 90 мирных жителей