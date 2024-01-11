https://ria.ru/20240111/obmen-1920671787.html

СВР заявила о планах США вербовать российских выпускников программ обмена

СВР заявила о планах США вербовать российских выпускников программ обмена - РИА Новости, 11.01.2024

СВР заявила о планах США вербовать российских выпускников программ обмена

США намерены активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в выборы президента России, сообщило пресс-бюро... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:25

2024-01-11T10:25

2024-01-11T13:29

выборы президента россии — 2024

сша

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

государственный департамент сша

в мире

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США намерены активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в выборы президента России, сообщило пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."Директор СВР России Нарышкин заявил, что, по поступающей в Службу информации, по мере приближения выборов президента России во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры. Так, Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена", - говорится в сообщении.В США считают, что российские стипендиаты американских программ при "должной обработке" смогут стать стержнем пятой колонны, заявил Нарышкин. "По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тысяч человек. При "должной обработке", как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны", - говорится в сообщении.Также СВР отметила, что в Вашингтоне возлагают надежды на подключение россиян-стипендиатов к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию. "Вашингтон наращивает шаги по восстановлению контактов с такими гражданами, налаживанию с ними доверительного общения. В дальнейшем предполагается перейти к активному втягиванию бывших стипендиатов в политическую борьбу с российской властью. Уже готовится программа подобной работы. Предусматривается проведение тренингов в странах ближнего зарубежья. Основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях. Отдельное внимание на встречах будет уделяться вопросам отработки безопасной связи с американскими "кураторами". В Вашингтоне также возлагают надежды на подключение стипендиатов к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию", - говорится в сообщении.Разведывательная служба подчеркнула, что в преддверии президентских выборов в России США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране. "Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240110/gorbachev-1920375169.html

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, государственный департамент сша, в мире