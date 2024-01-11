СВР заявила о планах США вербовать российских выпускников программ обмена
Нарышкин: США попытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами президента
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США намерены активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в выборы президента России, сообщило пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
"Директор СВР России Нарышкин заявил, что, по поступающей в Службу информации, по мере приближения выборов президента России во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры. Так, Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена", - говорится в сообщении.
В США считают, что российские стипендиаты американских программ при "должной обработке" смогут стать стержнем пятой колонны, заявил Нарышкин. "По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тысяч человек. При "должной обработке", как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны", - говорится в сообщении.
Также СВР отметила, что в Вашингтоне возлагают надежды на подключение россиян-стипендиатов к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию. "Вашингтон наращивает шаги по восстановлению контактов с такими гражданами, налаживанию с ними доверительного общения. В дальнейшем предполагается перейти к активному втягиванию бывших стипендиатов в политическую борьбу с российской властью. Уже готовится программа подобной работы. Предусматривается проведение тренингов в странах ближнего зарубежья. Основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях. Отдельное внимание на встречах будет уделяться вопросам отработки безопасной связи с американскими "кураторами". В Вашингтоне также возлагают надежды на подключение стипендиатов к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию", - говорится в сообщении.
Разведывательная служба подчеркнула, что в преддверии президентских выборов в России США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране. "Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ", - говорится в сообщении.