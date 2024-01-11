Украинский разведчик раскрыл, до чего новая тактика России довела ВСУ
Командир разведвзвода "Крым": российские дроны не дают ВСУ покидать укрытия
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий запускает коптер на Краснолиманском направлении
Российский военнослужащий запускает коптер на Краснолиманском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Постоянные удары российских беспилотников заставляют солдат ВСУ подолгу прятаться в укрытиях, рассказал командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Крым" в интервью изданию "Украинская правда".
"Сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что (российские. — Прим. ред.) дроны висят постоянно и делают сбросы (гранат на позиции ВСУ. — Прим. ред.)", — пожаловался военный.
Разведчик подтвердил слова интервьюера о наличии у России мощной "армии дронов", в то время как ВСУ не располагают такими возможностями. По его словам, беспилотники удивили даже тех солдат, которые ранее успели привыкнуть к неизменному превосходству россиян в огневой мощи.
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"Я бы сказал, что сейчас это просто карусель — дроны не садятся, они работают <...>, работают постоянно. Такого раньше, <...>, не было", — поделился командир.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отметил, что беспилотная авиация стала неотъемлемым элементом современных боевых действий. По его словам, дроны позволяют армии весту круглосуточную разведку и наносить удары по всему спектру военных объектов и техники. Герасимов отметил, что Россия постоянно совершенствует свои беспилотники на основе опыта спецоперации на Украине.