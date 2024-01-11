https://ria.ru/20240111/nory-1920636135.html

Украинский разведчик раскрыл, до чего новая тактика России довела ВСУ

Украинский разведчик раскрыл, до чего новая тактика России довела ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024

Украинский разведчик раскрыл, до чего новая тактика России довела ВСУ

Постоянные удары российских беспилотников заставляют солдат ВСУ подолгу прятаться в укрытиях, рассказал командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T01:25

2024-01-11T01:25

2024-01-11T07:45

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Постоянные удары российских беспилотников заставляют солдат ВСУ подолгу прятаться в укрытиях, рассказал командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Крым" в интервью изданию "Украинская правда"."Сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что (российские. — Прим. ред.) дроны висят постоянно и делают сбросы (гранат на позиции ВСУ. — Прим. ред.)", — пожаловался военный.Разведчик подтвердил слова интервьюера о наличии у России мощной "армии дронов", в то время как ВСУ не располагают такими возможностями. По его словам, беспилотники удивили даже тех солдат, которые ранее успели привыкнуть к неизменному превосходству россиян в огневой мощи."Я бы сказал, что сейчас это просто карусель — дроны не садятся, они работают <...>, работают постоянно. Такого раньше, <...>, не было", — поделился командир.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отметил, что беспилотная авиация стала неотъемлемым элементом современных боевых действий. По его словам, дроны позволяют армии весту круглосуточную разведку и наносить удары по всему спектру военных объектов и техники. Герасимов отметил, что Россия постоянно совершенствует свои беспилотники на основе опыта спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240107/ugroza-1920026042.html

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