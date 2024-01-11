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Украинский разведчик раскрыл, до чего новая тактика России довела ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:25 11.01.2024 (обновлено: 07:45 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/nory-1920636135.html
Украинский разведчик раскрыл, до чего новая тактика России довела ВСУ
Украинский разведчик раскрыл, до чего новая тактика России довела ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024
Украинский разведчик раскрыл, до чего новая тактика России довела ВСУ
Постоянные удары российских беспилотников заставляют солдат ВСУ подолгу прятаться в укрытиях, рассказал командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T01:25
2024-01-11T07:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Постоянные удары российских беспилотников заставляют солдат ВСУ подолгу прятаться в укрытиях, рассказал командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Крым" в интервью изданию "Украинская правда"."Сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что (российские. — Прим. ред.) дроны висят постоянно и делают сбросы (гранат на позиции ВСУ. — Прим. ред.)", — пожаловался военный.Разведчик подтвердил слова интервьюера о наличии у России мощной "армии дронов", в то время как ВСУ не располагают такими возможностями. По его словам, беспилотники удивили даже тех солдат, которые ранее успели привыкнуть к неизменному превосходству россиян в огневой мощи.&quot;Я бы сказал, что сейчас это просто карусель — дроны не садятся, они работают &lt;...&gt;, работают постоянно. Такого раньше, &lt;...&gt;, не было&quot;, — поделился командир.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отметил, что беспилотная авиация стала неотъемлемым элементом современных боевых действий. По его словам, дроны позволяют армии весту круглосуточную разведку и наносить удары по всему спектру военных объектов и техники. Герасимов отметил, что Россия постоянно совершенствует свои беспилотники на основе опыта спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240107/ugroza-1920026042.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский разведчик раскрыл, до чего новая тактика России довела ВСУ

Командир разведвзвода "Крым": российские дроны не дают ВСУ покидать укрытия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий запускает коптер на Краснолиманском направлении
Российский военнослужащий запускает коптер на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий запускает коптер на Краснолиманском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Постоянные удары российских беспилотников заставляют солдат ВСУ подолгу прятаться в укрытиях, рассказал командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Крым" в интервью изданию "Украинская правда".
"Сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что (российские. — Прим. ред.) дроны висят постоянно и делают сбросы (гранат на позиции ВСУ. — Прим. ред.)", — пожаловался военный.
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7 января, 09:52
Разведчик подтвердил слова интервьюера о наличии у России мощной "армии дронов", в то время как ВСУ не располагают такими возможностями. По его словам, беспилотники удивили даже тех солдат, которые ранее успели привыкнуть к неизменному превосходству россиян в огневой мощи.
«

"Я бы сказал, что сейчас это просто карусель — дроны не садятся, они работают <...>, работают постоянно. Такого раньше, <...>, не было", — поделился командир.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отметил, что беспилотная авиация стала неотъемлемым элементом современных боевых действий. По его словам, дроны позволяют армии весту круглосуточную разведку и наносить удары по всему спектру военных объектов и техники. Герасимов отметил, что Россия постоянно совершенствует свои беспилотники на основе опыта спецоперации на Украине.
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