https://ria.ru/20240111/nato-1920662214.html

Украина хочет привлечь НАТО к охране морских коридоров в Черном море

Украина хочет привлечь НАТО к охране морских коридоров в Черном море - РИА Новости, 11.01.2024

Украина хочет привлечь НАТО к охране морских коридоров в Черном море

Киев ведет переговоры о привлечении кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:25

2024-01-11T09:25

2024-01-11T09:25

украина

нато

алексей неижпапа

черное море

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Киев ведет переговоры о привлечении кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Украинская правда". "Идут такие переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в украинские порты. И когда они будут реализованы, и будут ли, сейчас нет информации. Я сам лично просил об этом партнеров", - сказал Неижпапа. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В августе Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

https://ria.ru/20240104/stolknovenie-1919650449.html

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896557496.html

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украина, нато, алексей неижпапа, черное море, в мире