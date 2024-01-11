Рейтинг@Mail.ru
Украина хочет привлечь НАТО к охране морских коридоров в Черном море - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/nato-1920662214.html
Украина хочет привлечь НАТО к охране морских коридоров в Черном море
Украина хочет привлечь НАТО к охране морских коридоров в Черном море - РИА Новости, 11.01.2024
Украина хочет привлечь НАТО к охране морских коридоров в Черном море
Киев ведет переговоры о привлечении кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:25
2024-01-11T09:25
украина
нато
алексей неижпапа
черное море
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272398_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_5ae2fdaa0eae9c3959ca36e86b2d1ae0.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Киев ведет переговоры о привлечении кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Украинская правда". "Идут такие переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в украинские порты. И когда они будут реализованы, и будут ли, сейчас нет информации. Я сам лично просил об этом партнеров", - сказал Неижпапа. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В августе Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
https://ria.ru/20240104/stolknovenie-1919650449.html
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896557496.html
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67b514f951afb3fbcc1bb37e0b59b0d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, нато, алексей неижпапа, черное море, в мире
Украина, НАТО, Алексей Неижпапа, Черное море, В мире
Украина хочет привлечь НАТО к охране морских коридоров в Черном море

Неижпапа: Киев обсуждает охрану морских коридоров в Черном море кораблями НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Корабли стран НАТО в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Киев ведет переговоры о привлечении кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Украинская правда".
"Идут такие переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в украинские порты. И когда они будут реализованы, и будут ли, сейчас нет информации. Я сам лично просил об этом партнеров", - сказал Неижпапа.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
4 января, 05:48
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
В августе военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В августе Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
Вид на Ялту и на Черное море - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Сенатор призвал отсечь Украину от Черного моря, чтобы обезопасить Крым
15 сентября 2023, 15:23
 
УкраинаНАТОАлексей НеижпапаЧерное мореВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала