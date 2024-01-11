https://ria.ru/20240111/naroditskiy-1920758429.html
Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий
Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий - РИА Новости, 11.01.2024
Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий
Разработчик платформы, на которой сделана вакцина "Спутник V", Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:08
2024-01-11T16:08
2024-01-11T16:22
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920759065_0:0:1054:594_1920x0_80_0_0_f98112c878d481abc1972c1a7fdc103b.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Разработчик платформы, на которой сделана вакцина "Спутник V", Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Да, вчера скончался Борис Савельевич. Он был разработчиком платформы, на которой сделан Спутник", — сказал ученый.Он уточнил, что прощание состоится в субботу в траурном зале ЦКБ."Для меня это громадная потеря, я никогда не скрывал, что по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам советовался с ним", — отметил Гинцбург.Борис Народицкий — доктор биологических наук, профессор. С 2002 года работал в Центре имени Гамалеи, где был главным научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий. С 2017 года являлся заместителем директора по научной работе Института вирусологии имени Д. И. Ивановского.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920759065_153:0:1054:676_1920x0_80_0_0_9155863f24b8cc47231972555ba2f373.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий
Один из главных создателей вакцины "Спутник-V" Борис Народицкий умер в 82 года
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Разработчик платформы, на которой сделана вакцина "Спутник V", Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, вчера скончался Борис Савельевич. Он был разработчиком платформы, на которой сделан Спутник", — сказал ученый.
Он уточнил, что прощание состоится в субботу в траурном зале ЦКБ.
"Для меня это громадная потеря, я никогда не скрывал, что по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам советовался с ним", — отметил Гинцбург.
Борис Народицкий — доктор биологических наук, профессор. С 2002 года работал в Центре имени Гамалеи, где был главным научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий. С 2017 года являлся заместителем директора по научной работе Института вирусологии имени Д. И. Ивановского.