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Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий

Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий - РИА Новости, 11.01.2024

Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий

Разработчик платформы, на которой сделана вакцина "Спутник V", Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:08

2024-01-11T16:08

2024-01-11T16:22

россия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Разработчик платформы, на которой сделана вакцина "Спутник V", Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Да, вчера скончался Борис Савельевич. Он был разработчиком платформы, на которой сделан Спутник", — сказал ученый.Он уточнил, что прощание состоится в субботу в траурном зале ЦКБ."Для меня это громадная потеря, я никогда не скрывал, что по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам советовался с ним", — отметил Гинцбург.Борис Народицкий — доктор биологических наук, профессор. С 2002 года работал в Центре имени Гамалеи, где был главным научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий. С 2017 года являлся заместителем директора по научной работе Института вирусологии имени Д. И. Ивановского.

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2024

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