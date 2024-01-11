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Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий - РИА Новости, 11.01.2024
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16:08 11.01.2024 (обновлено: 16:22 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/naroditskiy-1920758429.html
Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий
Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий - РИА Новости, 11.01.2024
Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий
Разработчик платформы, на которой сделана вакцина "Спутник V", Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:08
2024-01-11T16:22
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Разработчик платформы, на которой сделана вакцина "Спутник V", Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Да, вчера скончался Борис Савельевич. Он был разработчиком платформы, на которой сделан Спутник", — сказал ученый.Он уточнил, что прощание состоится в субботу в траурном зале ЦКБ."Для меня это громадная потеря, я никогда не скрывал, что по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам советовался с ним", — отметил Гинцбург.Борис Народицкий — доктор биологических наук, профессор. С 2002 года работал в Центре имени Гамалеи, где был главным научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий. С 2017 года являлся заместителем директора по научной работе Института вирусологии имени Д. И. Ивановского.
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Умер один из главных создателей "Спутник-V" Борис Народицкий

Один из главных создателей вакцины "Спутник-V" Борис Народицкий умер в 82 года

© Фото : НИЦЭМ им. Н. Ф. ГамалеиБорис Народицкий
Борис Народицкий - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
Борис Народицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Разработчик платформы, на которой сделана вакцина "Спутник V", Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, вчера скончался Борис Савельевич. Он был разработчиком платформы, на которой сделан Спутник", — сказал ученый.
Он уточнил, что прощание состоится в субботу в траурном зале ЦКБ.
"Для меня это громадная потеря, я никогда не скрывал, что по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам советовался с ним", — отметил Гинцбург.
Борис Народицкий — доктор биологических наук, профессор. С 2002 года работал в Центре имени Гамалеи, где был главным научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий. С 2017 года являлся заместителем директора по научной работе Института вирусологии имени Д. И. Ивановского.
 
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