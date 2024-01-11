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Попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ, заявил Сальдо
Попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.01.2024
Попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что попавший в плен польский наемник не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:55
2024-01-11T10:55
2024-01-11T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что попавший в плен польский наемник не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину считает ошибкой. Наемника взяли в плен на линии фронта под селом Крынки Херсонской области, сообщал Сальдо 19 декабря. Поляк был ранен, но брошен украинскими сослуживцами умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь. "Бывший польский наёмник, взятый в плен нашими бойцами в районе Крынок, говорит, что не хочет больше связываться с ВСУ. Мотивацией для участия в боевых действиях на стороне украинского режима для нынешнего пленного были деньги, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий. Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать", - написал он. По информации Сальдо, сейчас поляк полностью пересмотрел свои взгляды на происходящее на Украине, увидев истинное лицо её "защитников". "Как говорил известный американский гангстер Аль Капоне, "пуля меняет многое в голове, даже если попадает в задницу". По отношению ко всем наёмникам эти слова вполне уместны", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231230/naemnik-1919123769.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
Попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ, заявил Сальдо
Пленный наёмник ВСУ из Польши заявил о нежелании больше связываться с Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале
, что попавший в плен польский наемник не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину считает ошибкой.
Наемника взяли в плен на линии фронта под селом Крынки Херсонской области, сообщал Сальдо 19 декабря. Поляк был ранен, но брошен украинскими сослуживцами умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь.
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"Бывший польский наёмник, взятый в плен нашими бойцами в районе Крынок, говорит, что не хочет больше связываться с ВСУ. Мотивацией для участия в боевых действиях на стороне украинского режима для нынешнего пленного были деньги, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий. Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать", - написал он.
По информации Сальдо, сейчас поляк полностью пересмотрел свои взгляды на происходящее на Украине, увидев истинное лицо её "защитников".
"Как говорил известный американский гангстер Аль Капоне
, "пуля меняет многое в голове, даже если попадает в задницу". По отношению ко всем наёмникам эти слова вполне уместны", - подчеркнул губернатор.
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