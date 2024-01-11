https://ria.ru/20240111/naemnik-1920678586.html

Попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ, заявил Сальдо

Попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.01.2024

Попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что попавший в плен польский наемник не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:55

2024-01-11T10:55

2024-01-11T12:22

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что попавший в плен польский наемник не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину считает ошибкой. Наемника взяли в плен на линии фронта под селом Крынки Херсонской области, сообщал Сальдо 19 декабря. Поляк был ранен, но брошен украинскими сослуживцами умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь. "Бывший польский наёмник, взятый в плен нашими бойцами в районе Крынок, говорит, что не хочет больше связываться с ВСУ. Мотивацией для участия в боевых действиях на стороне украинского режима для нынешнего пленного были деньги, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий. Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать", - написал он. По информации Сальдо, сейчас поляк полностью пересмотрел свои взгляды на происходящее на Украине, увидев истинное лицо её "защитников". "Как говорил известный американский гангстер Аль Капоне, "пуля меняет многое в голове, даже если попадает в задницу". По отношению ко всем наёмникам эти слова вполне уместны", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231230/naemnik-1919123769.html

https://ria.ru/20231227/naemniki-1918346633.html

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украина, в мире, вооруженные силы украины, владимир сальдо