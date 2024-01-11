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Путин активно начал президентскую кампанию, заявил Матвейчев - РИА Новости, 11.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:06 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/nachal-1920771652.html
Путин активно начал президентскую кампанию, заявил Матвейчев
Путин активно начал президентскую кампанию, заявил Матвейчев - РИА Новости, 11.01.2024
Путин активно начал президентскую кампанию, заявил Матвейчев
Президент России Владимир Путин очень активно начал президентскую кампанию, считает зампред комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:06
2024-01-11T17:06
выборы президента россии — 2024
политика
россия
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин очень активно начал президентскую кампанию, считает зампред комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев. "Он (Путин - ред.) у нас, вы видели, очень активно начал кампанию и в начале он встречался и с бойцами СВО, и вы видели, что на Рождество он с семьями бойцов был, и сейчас он побывал на Дальнем Востоке", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола об основных ожиданиях политического сезона 2024 года в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Депутат отметил, что Путин встречается с простыми людьми, а не только с руководителями и ведет откровенный разговор без посредников, чтобы услышать мнение людей. По словам Матвейчева, президент России в ходе встреч ведет записи и каждый раз после них возникает список президентских поручений. "Дальше Хабаровск, дальневосточные другие регионы. Это, еще раз повторю, неслучайная вещь. Дело в том, что объявлен поворот России на Восток. И это уже и в посланиях президента было и во многих его других выступлениях", - подчеркнул депутат. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240110/putin-1920463549.html
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политика, россия, госдума рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин
Путин активно начал президентскую кампанию, заявил Матвейчев

Матвейчев: Путин очень активно начал президентскую кампанию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин очень активно начал президентскую кампанию, считает зампред комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев.
"Он (Путин - ред.) у нас, вы видели, очень активно начал кампанию и в начале он встречался и с бойцами СВО, и вы видели, что на Рождество он с семьями бойцов был, и сейчас он побывал на Дальнем Востоке", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола об основных ожиданиях политического сезона 2024 года в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Сотрудница в избирательном штабе кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов
Вчера, 10:56
Депутат отметил, что Путин встречается с простыми людьми, а не только с руководителями и ведет откровенный разговор без посредников, чтобы услышать мнение людей. По словам Матвейчева, президент России в ходе встреч ведет записи и каждый раз после них возникает список президентских поручений.
"Дальше Хабаровск, дальневосточные другие регионы. Это, еще раз повторю, неслучайная вещь. Дело в том, что объявлен поворот России на Восток. И это уже и в посланиях президента было и во многих его других выступлениях", - подчеркнул депутат.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияГосдума РФВладимир Путин
 
 
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