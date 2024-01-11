https://ria.ru/20240111/nachal-1920771652.html
Путин активно начал президентскую кампанию, заявил Матвейчев
Путин активно начал президентскую кампанию, заявил Матвейчев - РИА Новости, 11.01.2024
Путин активно начал президентскую кампанию, заявил Матвейчев
Президент России Владимир Путин очень активно начал президентскую кампанию, считает зампред комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:06
2024-01-11T17:06
2024-01-11T17:06
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин очень активно начал президентскую кампанию, считает зампред комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев. "Он (Путин - ред.) у нас, вы видели, очень активно начал кампанию и в начале он встречался и с бойцами СВО, и вы видели, что на Рождество он с семьями бойцов был, и сейчас он побывал на Дальнем Востоке", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола об основных ожиданиях политического сезона 2024 года в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Депутат отметил, что Путин встречается с простыми людьми, а не только с руководителями и ведет откровенный разговор без посредников, чтобы услышать мнение людей. По словам Матвейчева, президент России в ходе встреч ведет записи и каждый раз после них возникает список президентских поручений. "Дальше Хабаровск, дальневосточные другие регионы. Это, еще раз повторю, неслучайная вещь. Дело в том, что объявлен поворот России на Восток. И это уже и в посланиях президента было и во многих его других выступлениях", - подчеркнул депутат. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240110/putin-1920463549.html
https://ria.ru/20240104/turchak-1919696920.html
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политика, россия, госдума рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин
Путин активно начал президентскую кампанию, заявил Матвейчев
Матвейчев: Путин очень активно начал президентскую кампанию
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин очень активно начал президентскую кампанию, считает зампред комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев.
"Он (Путин - ред.) у нас, вы видели, очень активно начал кампанию и в начале он встречался и с бойцами СВО, и вы видели, что на Рождество он с семьями бойцов был, и сейчас он побывал на Дальнем Востоке", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола об основных ожиданиях политического сезона 2024 года в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов
Депутат отметил, что Путин встречается с простыми людьми, а не только с руководителями и ведет откровенный разговор без посредников, чтобы услышать мнение людей. По словам Матвейчева, президент России в ходе встреч ведет записи и каждый раз после них возникает список президентских поручений.
"Дальше Хабаровск
, дальневосточные другие регионы. Это, еще раз повторю, неслучайная вещь. Дело в том, что объявлен поворот России на Восток. И это уже и в посланиях президента было и во многих его других выступлениях", - подчеркнул депутат.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
ЕР увеличила число сборщиков подписей в поддержку Путина