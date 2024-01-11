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В Москве задержали мужчину, разместившего рекламу наркотиков на доме - РИА Новости, 11.01.2024
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12:29 11.01.2024
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В Москве задержали мужчину, разместившего рекламу наркотиков на доме
В Москве задержали мужчину, разместившего рекламу наркотиков на доме - РИА Новости, 11.01.2024
В Москве задержали мужчину, разместившего рекламу наркотиков на доме
Полицейские задержали мужчину, разместившего рекламу наркотиков с помощью проектора на доме на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:29
2024-01-11T12:29
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, разместившего рекламу наркотиков с помощью проектора на доме на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, реклама о продаже наркотиков была размещена на торце дома на Онежской улице. "Прибывшие по указанному адресу полицейские при осмотре места происшествия обнаружили на крыше соседнего дома проектор, посредством которого на стене многоэтажки и отображалось противоправное объявление", - говорится в сообщении. В главке добавили, что пиарщиком запрещенных веществ оказался 33-летний мужчина, которого задержали полицейские на улице Главмосстроя. За пропаганду наркотиков "правонарушитель был привлечён... к административной ответственности по статье 6.13 КоАП РФ" и оштрафован на 5 тысяч рублей.
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали мужчину, разместившего рекламу наркотиков на доме

МВД: на севере Москвы задержан мужчина, разместивший рекламу наркотиков на доме

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, разместившего рекламу наркотиков с помощью проектора на доме на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, реклама о продаже наркотиков была размещена на торце дома на Онежской улице.
«
"Прибывшие по указанному адресу полицейские при осмотре места происшествия обнаружили на крыше соседнего дома проектор, посредством которого на стене многоэтажки и отображалось противоправное объявление", - говорится в сообщении.
В главке добавили, что пиарщиком запрещенных веществ оказался 33-летний мужчина, которого задержали полицейские на улице Главмосстроя. За пропаганду наркотиков "правонарушитель был привлечён... к административной ответственности по статье 6.13 КоАП РФ" и оштрафован на 5 тысяч рублей.
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