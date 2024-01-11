https://ria.ru/20240111/mutabor-1920691385.html

Представители "Мутабора" обжаловали решение о приостановке работы клуба

Представители "Мутабора" обжаловали решение о приостановке работы клуба - РИА Новости, 11.01.2024

Представители "Мутабора" обжаловали решение о приостановке работы клуба

Юристы "Мутабора" обжаловали решение суда о приостановке работы клуба из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время вечеринки Анастасии Ивлеевой,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:52

2024-01-11T11:52

2024-01-11T13:12

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происшествия

москва

анастасия ивлеева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Юристы "Мутабора" обжаловали решение суда о приостановке работы клуба из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы."Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказали в суде.В среду Лефортовский суд признал ООО "Арт-центр" виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) и на 90 суток приостановил работу клуба. Это максимально возможное наказание. По решению суда, отсчитывать срок будут с 27 декабря.Протокол рассматривали в закрытом режиме. На этом настаивала юрист клуба "Мутабор", так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Роспотребнадзор составил протокол, установив его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное банковской картой.Иск был подан после скандальной вечеринки, организованной Ивлеевой в декабре в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Впоследствии Лефортовский райсуд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей по статье 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка) КоАП РФ.Рэпер Vacío (Николай Васильев), который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, сперва был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестован еще на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Васильев сообщил правозащитникам, что после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.* Экстремистская организация, запрещенная в России

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россия, происшествия, москва, анастасия ивлеева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости шоу-бизнеса