https://ria.ru/20240111/moldaviya-1920706173.html

Россия закрыла въезд для двух высокопоставленных лиц Молдавии

Россия закрыла въезд для двух высокопоставленных лиц Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024

Россия закрыла въезд для двух высокопоставленных лиц Молдавии

Среди лиц, которым запрещен въезд в Россию, оказались глава кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел, генеральный секретарь правительства Артур Мижа,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:45

2024-01-11T12:45

2024-01-11T12:45

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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Среди лиц, которым запрещен въезд в Россию, оказались глава кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел, генеральный секретарь правительства Артур Мижа, координатор Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александр Маноли, а также ряд журналистов, сообщил в четверг пресс-секретарь правительства Филипп Кожокару. В МИД РФ во вторник был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Москва довела до посла Молдавии решение о закрытии въезда в РФ ряду официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства. "Среди лиц, в отношении которых распространяется запрет на въезд в Россию, числятся советник президента Ольга Рошка и глава кабинета президента страны Адриан Бэлуцел. И кроме того, генеральный секретарь правительства Артур Мижа, член Совета по телевидению и телевидению и координатор Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александр Маноли", - заявил журналистам Кожокару. По его словам, запрет на въезд действует и в отношении семи молдавских журналистов. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240111/pmr-1920653482.html

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в мире, россия, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков