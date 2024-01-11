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Россия закрыла въезд для двух высокопоставленных лиц Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024
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12:45 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/moldaviya-1920706173.html
Россия закрыла въезд для двух высокопоставленных лиц Молдавии
Россия закрыла въезд для двух высокопоставленных лиц Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024
Россия закрыла въезд для двух высокопоставленных лиц Молдавии
Среди лиц, которым запрещен въезд в Россию, оказались глава кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел, генеральный секретарь правительства Артур Мижа,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:45
2024-01-11T12:45
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Среди лиц, которым запрещен въезд в Россию, оказались глава кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел, генеральный секретарь правительства Артур Мижа, координатор Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александр Маноли, а также ряд журналистов, сообщил в четверг пресс-секретарь правительства Филипп Кожокару. В МИД РФ во вторник был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Москва довела до посла Молдавии решение о закрытии въезда в РФ ряду официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства. "Среди лиц, в отношении которых распространяется запрет на въезд в Россию, числятся советник президента Ольга Рошка и глава кабинета президента страны Адриан Бэлуцел. И кроме того, генеральный секретарь правительства Артур Мижа, член Совета по телевидению и телевидению и координатор Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александр Маноли", - заявил журналистам Кожокару. По его словам, запрет на въезд действует и в отношении семи молдавских журналистов. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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в мире, россия, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Майя Санду, Дмитрий Песков
Россия закрыла въезд для двух высокопоставленных лиц Молдавии

Кожокару: РФ закрыла въезд генсеку правительства Молдавии и главе кабинета Санду

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Среди лиц, которым запрещен въезд в Россию, оказались глава кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел, генеральный секретарь правительства Артур Мижа, координатор Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александр Маноли, а также ряд журналистов, сообщил в четверг пресс-секретарь правительства Филипп Кожокару.
В МИД РФ во вторник был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Москва довела до посла Молдавии решение о закрытии въезда в РФ ряду официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства.
«
"Среди лиц, в отношении которых распространяется запрет на въезд в Россию, числятся советник президента Ольга Рошка и глава кабинета президента страны Адриан Бэлуцел. И кроме того, генеральный секретарь правительства Артур Мижа, член Совета по телевидению и телевидению и координатор Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александр Маноли", - заявил журналистам Кожокару.
По его словам, запрет на въезд действует и в отношении семи молдавских журналистов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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