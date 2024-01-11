https://ria.ru/20240111/mishustin-1920753615.html

Мишустин напомнил об огромной ответственности СМИ во время СВО

Мишустин напомнил об огромной ответственности СМИ во время СВО - РИА Новости, 11.01.2024

Мишустин напомнил об огромной ответственности СМИ во время СВО

Работа в информационном поле - это огромная ответственность в условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищая своих граждан, заявил... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:53

2024-01-11T15:53

2024-01-11T16:38

специальная военная операция на украине

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Работа в информационном поле - это огромная ответственность в условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищая своих граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства РФ в области СМИ за 2023 год. "Рад всех вас приветствовать в преддверии вашего праздника Дня российской печати - одного из главных профессиональных праздников для представителей всех средств массовой информации", - обратился к присутствующим журналистам Мишустин. "Как отмечал президент, сейчас работа в информационном пространстве - это очень важное поле боя. Добавлю, что это еще и огромная ответственность в текущих условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищая своих граждан. Уверен, именно таким подходом руководствуются сегодняшние лауреаты премии правительства РФ", - добавил премьер. Мишустин поздравил журналистов с наступающим профессиональным праздником и наступающим старым Новым годом "От всей души хочу вам пожелать и, конечно, вашим близким крепкого здоровья, настоящего творческого вдохновения, которое поможет добиться еще больших успехов в работе", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240111/svo-1920751132.html

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общество, россия, михаил мишустин