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Мишустин напомнил об огромной ответственности СМИ во время СВО - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 11.01.2024 (обновлено: 16:38 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/mishustin-1920753615.html
Мишустин напомнил об огромной ответственности СМИ во время СВО
Мишустин напомнил об огромной ответственности СМИ во время СВО - РИА Новости, 11.01.2024
Мишустин напомнил об огромной ответственности СМИ во время СВО
Работа в информационном поле - это огромная ответственность в условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищая своих граждан, заявил... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:53
2024-01-11T16:38
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Работа в информационном поле - это огромная ответственность в условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищая своих граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства РФ в области СМИ за 2023 год. "Рад всех вас приветствовать в преддверии вашего праздника Дня российской печати - одного из главных профессиональных праздников для представителей всех средств массовой информации", - обратился к присутствующим журналистам Мишустин. "Как отмечал президент, сейчас работа в информационном пространстве - это очень важное поле боя. Добавлю, что это еще и огромная ответственность в текущих условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищая своих граждан. Уверен, именно таким подходом руководствуются сегодняшние лауреаты премии правительства РФ", - добавил премьер. Мишустин поздравил журналистов с наступающим профессиональным праздником и наступающим старым Новым годом "От всей души хочу вам пожелать и, конечно, вашим близким крепкого здоровья, настоящего творческого вдохновения, которое поможет добиться еще больших успехов в работе", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240111/svo-1920751132.html
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общество, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин напомнил об огромной ответственности СМИ во время СВО

Мишустин: работа в СМИ во время СВО сопряжена с огромной ответственностью

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024 - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Работа в информационном поле - это огромная ответственность в условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищая своих граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства РФ в области СМИ за 2023 год.
"Рад всех вас приветствовать в преддверии вашего праздника Дня российской печати - одного из главных профессиональных праздников для представителей всех средств массовой информации", - обратился к присутствующим журналистам Мишустин.
«
"Как отмечал президент, сейчас работа в информационном пространстве - это очень важное поле боя. Добавлю, что это еще и огромная ответственность в текущих условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищая своих граждан. Уверен, именно таким подходом руководствуются сегодняшние лауреаты премии правительства РФ", - добавил премьер.
Мишустин поздравил журналистов с наступающим профессиональным праздником и наступающим старым Новым годом "От всей души хочу вам пожелать и, конечно, вашим близким крепкого здоровья, настоящего творческого вдохновения, которое поможет добиться еще больших успехов в работе", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2023 год. 11 января 2024 - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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