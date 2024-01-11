https://ria.ru/20240111/minfin-1920697208.html

Минфин с 15 января направит на продажу валюты 69,1 миллиарда рублей

Минфин с 15 января направит на продажу валюты 69,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.01.2024

Минфин с 15 января направит на продажу валюты 69,1 миллиарда рублей

Минфин направит на продажу валюты с 15 января по 6 февраля 69,1 миллиарда рублей, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:10

2024-01-11T12:10

2024-01-11T13:34

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минфин направит на продажу валюты с 15 января по 6 февраля 69,1 миллиарда рублей, говорится на сайте ведомства."Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 миллиарда рублей", — говорится в публикации.В министерстве пояснили, что приняли такое решение, поскольку нефтегазовые доходы бюджета за декабрь оказались на 199,9 миллиарда рублей ниже прогноза. На это повлияли корректировка налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подача уточненных налоговых деклараций и отклонение показателей физических объемов от прогнозируемых значений.В Минфине прогнозируют, что объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в январе составит 130,8 миллиарда рублей.По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения министерство может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах ведомства совершает Центробанк.С 7 декабря 2023 года по 12 января 2024-го Минфин покупал валюту, направив на эти цели 244,8 миллиарда рублей — по 11,7 миллиарда рублей в день. Покупки по бюджетному правилу возобновили в августе прошлого года после приостановки в начале 2022-го.При этом Банк России не осуществлял трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023-го до конца года, чтобы снизить волатильность финансовых рынков. С января ЦБ возобновил их с учетом сальдирования всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году.

https://ria.ru/20240111/kurs-1920665695.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)