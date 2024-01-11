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В Сочи раньше срока зацвела мимоза
В Сочи раньше срока зацвела мимоза - РИА Новости, 11.01.2024
В Сочи раньше срока зацвела мимоза
В Сочи мимоза зацвела раньше срока из-за теплой осени, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:01
2024-01-11T16:01
2024-01-11T17:33
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СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. В Сочи мимоза зацвела раньше срока из-за теплой осени, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. "Сейчас бутоны уже на пределе цветения. Обычно время цветения акации серебристой — февраль", — сказала она.По словам эксперта, цветки мимозы у границы с Абхазией распустились раньше из-за относительно теплой осени без заморозков.При этом Солтани отметила, что прогнозируемые минусовые температуры на курорте могут остановить начавшееся цветение. Собеседница агентства также напомнила, что преждевременное распускание бутонов этого растения в Сочи наблюдалось и раньше — были годы, когда мимоза зацветала в декабре.
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сочи, абхазия, австралия, общество, новости - туризм
Хорошие новости, Сочи, Абхазия, Австралия, Общество, Новости - Туризм
В Сочи раньше срока зацвела мимоза
В Сочи мимоза зацвела раньше срока из-за теплой осени без минусовых температур
СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. В Сочи мимоза зацвела раньше срока из-за теплой осени, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.
"Сейчас бутоны уже на пределе цветения. Обычно время цветения акации серебристой — февраль", — сказала она.
Мимоза (акация серебристая) — род цветковых растений. Ее родина — Австралия, но кустарник можно встретить в Абхазии и Сочи. Высота достигает 10-12 метров.
По словам эксперта, цветки мимозы у границы с Абхазией
распустились раньше из-за относительно теплой осени без заморозков.
При этом Солтани отметила, что прогнозируемые минусовые температуры на курорте могут остановить начавшееся цветение.
Собеседница агентства также напомнила, что преждевременное распускание бутонов этого растения в Сочи наблюдалось и раньше — были годы, когда мимоза зацветала в декабре.
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