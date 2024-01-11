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В Сочи раньше срока зацвела мимоза

В Сочи раньше срока зацвела мимоза - РИА Новости, 11.01.2024

В Сочи раньше срока зацвела мимоза

В Сочи мимоза зацвела раньше срока из-за теплой осени, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:01

2024-01-11T16:01

2024-01-11T17:33

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СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. В Сочи мимоза зацвела раньше срока из-за теплой осени, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. "Сейчас бутоны уже на пределе цветения. Обычно время цветения акации серебристой — февраль", — сказала она.По словам эксперта, цветки мимозы у границы с Абхазией распустились раньше из-за относительно теплой осени без заморозков.При этом Солтани отметила, что прогнозируемые минусовые температуры на курорте могут остановить начавшееся цветение. Собеседница агентства также напомнила, что преждевременное распускание бутонов этого растения в Сочи наблюдалось и раньше — были годы, когда мимоза зацветала в декабре.

https://ria.ru/20231215/khrizantemy-1916043080.html

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сочи, абхазия, австралия, общество, новости - туризм