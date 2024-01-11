https://ria.ru/20240111/metel-1920697460.html
Метель накрыла Москву
Метель накрыла Москву - РИА Новости, 11.01.2024
Метель накрыла Москву
Сильная метель наблюдается в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:11
2024-01-11T12:11
2024-01-11T12:32
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сильная метель наблюдается в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В частности, сильный снег наблюдается в центральном округе Москвы, он сопровождается порывами ветра. Согласно данным сервиса "Яндекс погода", снег местами с дождем накрыл всю территорию столицы. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что облачная погода временами снег, метель, гололедица ожидаются в столице в четверг. Наиболее интенсивный снег будет идти до 15-16 часов, далее он будет небольшим и кратковременным.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Сильная метель в Москве
Сильная метель в Москве
2024-01-11T12:11
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РИА Новости
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сильная метель наблюдается в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, сильный снег наблюдается в центральном округе Москвы, он сопровождается порывами ветра.
Согласно данным сервиса "Яндекс погода", снег местами с дождем накрыл всю территорию столицы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус
сообщил РИА Новости, что облачная погода временами снег, метель, гололедица ожидаются в столице в четверг. Наиболее интенсивный снег будет идти до 15-16 часов, далее он будет небольшим и кратковременным.
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