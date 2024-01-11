https://ria.ru/20240111/metel-1920697460.html

Метель накрыла Москву

Метель накрыла Москву - РИА Новости, 11.01.2024

Метель накрыла Москву

Сильная метель наблюдается в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:11

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2024-01-11T12:32

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сильная метель наблюдается в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В частности, сильный снег наблюдается в центральном округе Москвы, он сопровождается порывами ветра. Согласно данным сервиса "Яндекс погода", снег местами с дождем накрыл всю территорию столицы. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что облачная погода временами снег, метель, гололедица ожидаются в столице в четверг. Наиболее интенсивный снег будет идти до 15-16 часов, далее он будет небольшим и кратковременным.

https://ria.ru/20240111/sugroby-1920668715.html

москва

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, михаил леус