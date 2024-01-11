https://ria.ru/20240111/mery-1920737323.html

ЮАР призвала суд ООН принять срочные меры против Израиля

ЮАР призвала суд ООН принять срочные меры против Израиля - РИА Новости, 11.01.2024

ЮАР призвала суд ООН принять срочные меры против Израиля

Делегация ЮАР считает необходимым срочно принять меры в отношении Израиля ради защиты палестинцев в секторе Газа, заявила в обращении к международному суду ООН... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:51

2024-01-11T14:51

2024-01-11T15:04

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ГААГА, 11 янв - РИА Новости. Делегация ЮАР считает необходимым срочно принять меры в отношении Израиля ради защиты палестинцев в секторе Газа, заявила в обращении к международному суду ООН представитель южноафриканской делегации, ирландский адвокат Блинне Ни Гралай.Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании выступает южноафриканская делегация, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне."Существует срочная необходимость в принятии временных обеспечительных мер, чтобы защитить палестинцев в секторе Газа от непоправимого ущерба, который наносят нарушения Израилем конвенции о геноциде. Генсек ООН описывает ситуацию в Газе как кризис человечества, ад на земле, кровавую баню... Целое население Газы лишено всего самого необходимого для выживания", - заявила адвокат на заседании в четверг.Последние 12 недель, по ее словам, стали особенно травматичными для детей в Газе, у которых нет ни воды, ни еды, которые лишены возможности посещать школы, а сам сектор Газа стал непригодным для жизни местом."Ежедневная статистика является доказательством срочности введения мер для защиты от непоправимого ущерба. По последним данным, в среднем 247 палестинцев погибают ежедневно и подвергаются риску быть убитыми каждый день. Из них - каждый день погибают по 48 палестинских матерей и 117 детей", - сообщила Ни Гралай.Ежедневно, отметила адвокат, более 10 палестинским детям ампутируют одну или обе ноги, многим без анестезии, в результате бомбардировок со стороны Израиля. Кроме того, удары Израиля приводят к ущербу или разрушению порядка 3 тысяч жилых домов в Газе каждый день.ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР заявили, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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https://ria.ru/20240110/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, юар, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа