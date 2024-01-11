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Численность добровольцев в России впечатлила Украину, заявил Медведев
Численность добровольцев в России впечатлила Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 11.01.2024
Численность добровольцев в России впечатлила Украину, заявил Медведев
Численность россиян, которые добровольно встали на защиту Родины, произвело впечатление на киевский режим, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T19:35
2024-01-11T19:35
2024-01-11T19:41
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Численность россиян, которые добровольно встали на защиту Родины, произвело впечатление на киевский режим, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.
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россия, украина, дмитрий медведев, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Общество
Численность добровольцев в России впечатлила Украину, заявил Медведев
Медведев: численность добровольцев в РФ впечатлила киевский режим