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Численность добровольцев в России впечатлила Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 11.01.2024 (обновлено: 19:41 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/medvedev-1920805397.html
Численность добровольцев в России впечатлила Украину, заявил Медведев
Численность добровольцев в России впечатлила Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 11.01.2024
Численность добровольцев в России впечатлила Украину, заявил Медведев
Численность россиян, которые добровольно встали на защиту Родины, произвело впечатление на киевский режим, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T19:35
2024-01-11T19:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Численность россиян, которые добровольно встали на защиту Родины, произвело впечатление на киевский режим, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.
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россия, украина, дмитрий медведев, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Общество
Численность добровольцев в России впечатлила Украину, заявил Медведев

Медведев: численность добровольцев в РФ впечатлила киевский режим

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Численность россиян, которые добровольно встали на защиту Родины, произвело впечатление на киевский режим, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий МедведевОбщество
 
 
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