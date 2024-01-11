https://ria.ru/20240111/medvedev-1920754542.html

Увеличение мощностей ОПК находится в зоне особого внимания, заявил Медведев

Увеличение мощностей ОПК находится в зоне особого внимания, заявил Медведев - РИА Новости, 11.01.2024

Увеличение мощностей ОПК находится в зоне особого внимания, заявил Медведев

Реализация инвестпроектов по наращиваю мощностей предприятий ОПК находится в зоне особого внимания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и попросил... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:56

2024-01-11T15:56

2024-01-11T15:56

безопасность

россия

дмитрий медведев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Реализация инвестпроектов по наращиваю мощностей предприятий ОПК находится в зоне особого внимания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и попросил Минпромторг ежемесячно докладывать о ходе реализации проектов. "В зоне особого внимания реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. В первую очередь это, конечно, касается увеличения производства средств поражения, необходимых для этого взрывчатых веществ, системы комплексов противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы, бронетанковой техники", - сказал он на заседании военно-промышленной комиссии. "Важно, чтобы эти инвестиционные проекты были выполнены в запланированные сроки: там большие стройки и большие инвестиции. Поэтому я просил бы коллег из министерства промышленности и торговли ежемесячно представлять сводный отчет об этой работе с указанием этапов и сроков исполнения проектов", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20240111/medvedev-1920744136.html

россия

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безопасность, россия, дмитрий медведев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)