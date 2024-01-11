Рейтинг@Mail.ru
Увеличение мощностей ОПК находится в зоне особого внимания, заявил Медведев - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/medvedev-1920754542.html
Увеличение мощностей ОПК находится в зоне особого внимания, заявил Медведев
Увеличение мощностей ОПК находится в зоне особого внимания, заявил Медведев - РИА Новости, 11.01.2024
Увеличение мощностей ОПК находится в зоне особого внимания, заявил Медведев
Реализация инвестпроектов по наращиваю мощностей предприятий ОПК находится в зоне особого внимания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и попросил... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:56
2024-01-11T15:56
безопасность
россия
дмитрий медведев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919260960_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_27213419a8adbaee143f515d33ba0dc3.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Реализация инвестпроектов по наращиваю мощностей предприятий ОПК находится в зоне особого внимания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и попросил Минпромторг ежемесячно докладывать о ходе реализации проектов. "В зоне особого внимания реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. В первую очередь это, конечно, касается увеличения производства средств поражения, необходимых для этого взрывчатых веществ, системы комплексов противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы, бронетанковой техники", - сказал он на заседании военно-промышленной комиссии. "Важно, чтобы эти инвестиционные проекты были выполнены в запланированные сроки: там большие стройки и большие инвестиции. Поэтому я просил бы коллег из министерства промышленности и торговли ежемесячно представлять сводный отчет об этой работе с указанием этапов и сроков исполнения проектов", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20240111/medvedev-1920744136.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919260960_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_acca2f81d214b07f5c14845fa3b69231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, дмитрий медведев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Увеличение мощностей ОПК находится в зоне особого внимания, заявил Медведев

Медведев: проекты по наращиванию мощностей ОПК находится в зоне особого внимания

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Реализация инвестпроектов по наращиваю мощностей предприятий ОПК находится в зоне особого внимания, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и попросил Минпромторг ежемесячно докладывать о ходе реализации проектов.
«
"В зоне особого внимания реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. В первую очередь это, конечно, касается увеличения производства средств поражения, необходимых для этого взрывчатых веществ, системы комплексов противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы, бронетанковой техники", - сказал он на заседании военно-промышленной комиссии.
"Важно, чтобы эти инвестиционные проекты были выполнены в запланированные сроки: там большие стройки и большие инвестиции. Поэтому я просил бы коллег из министерства промышленности и торговли ежемесячно представлять сводный отчет об этой работе с указанием этапов и сроков исполнения проектов", - добавил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Медведев рассказал, какое оружие еще не использовала Россия на Украине
15:18
 
БезопасностьРоссияДмитрий МедведевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала