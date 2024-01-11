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Медведев доложил Путину об итогах деятельности рабочей группы ВПК - РИА Новости, 11.01.2024
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15:25 11.01.2024 (обновлено: 15:38 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/medvedev-1920746378.html
Медведев доложил Путину об итогах деятельности рабочей группы ВПК
Медведев доложил Путину об итогах деятельности рабочей группы ВПК - РИА Новости, 11.01.2024
Медведев доложил Путину об итогах деятельности рабочей группы ВПК
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину об основных итогах деятельности рабочей группы... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:25
2024-01-11T15:38
безопасность
владимир путин
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину об основных итогах деятельности рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, в этом году группа продолжит контролировать выполнение плана их поставок."Об основных итогах деятельности нашей рабочей группы в 2023 году я доложил главе государства, вышло соответствующее указание президента. В этом году мы продолжим контролировать выполнение плана поставок особо востребованных образцов вооружения и будем заниматься решением вопросов, связанных с их производством", - заявил Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.
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безопасность, владимир путин, дмитрий медведев, россия
Безопасность, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев доложил Путину об итогах деятельности рабочей группы ВПК

Медведев доложил Путину об основных итогах деятельности рабочей группы ВПК

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев
Владимир Путин и Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину об основных итогах деятельности рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, в этом году группа продолжит контролировать выполнение плана их поставок.
«
"Об основных итогах деятельности нашей рабочей группы в 2023 году я доложил главе государства, вышло соответствующее указание президента. В этом году мы продолжим контролировать выполнение плана поставок особо востребованных образцов вооружения и будем заниматься решением вопросов, связанных с их производством", - заявил Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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БезопасностьВладимир ПутинДмитрий МедведевРоссия
 
 
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