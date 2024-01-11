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Медведев рассказал, какое оружие еще не использовала Россия на Украине - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 11.01.2024 (обновлено: 15:29 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/medvedev-1920744136.html
Медведев рассказал, какое оружие еще не использовала Россия на Украине
Медведев рассказал, какое оружие еще не использовала Россия на Украине - РИА Новости, 11.01.2024
Медведев рассказал, какое оружие еще не использовала Россия на Украине
Серия недавних результативных ударов по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу российского ОПК в 2023 году, использовались носители с... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:18
2024-01-11T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Серия недавних результативных ударов по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу российского ОПК в 2023 году, использовались носители с разным наполнением, "разве что кроме ядерного пока", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены Вооруженными силами Российской Федерации, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока", - сказал Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
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безопасность, россия, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, какое оружие еще не использовала Россия на Украине

Медведев: на Украине РФ использовала многие разные вооружения, кроме ядерного

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Серия недавних результативных ударов по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу российского ОПК в 2023 году, использовались носители с разным наполнением, "разве что кроме ядерного пока", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены Вооруженными силами Российской Федерации, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока", - сказал Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо
8 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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