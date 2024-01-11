https://ria.ru/20240111/medvedev-1920743020.html
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК - РИА Новости, 11.01.2024
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК
Все запланированные поставки особо востребованных вооружений и средств поражения в прошлом году в России были выполнены, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:11
2024-01-11T15:11
2024-01-11T15:27
безопасность
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все запланированные поставки особо востребованных вооружений и средств поражения в прошлом году в России были выполнены, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он ранее провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK."Хочу поблагодарить всех еще раз за четкую и слаженную работу в прошлом году. Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружений и средств поражения", - заявил Медведев на заседании рабочей группы.
https://ria.ru/20240111/medvedev-1920744136.html
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безопасность, дмитрий медведев, россия
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев провел заседание рабочей группы ВПК
Медведев провел заседание группы ВПК по контролю за производством вооружения