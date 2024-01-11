https://ria.ru/20240111/medvedev-1920743020.html

Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

Медведев провел заседание рабочей группы ВПК - РИА Новости, 11.01.2024

Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

Все запланированные поставки особо востребованных вооружений и средств поражения в прошлом году в России были выполнены, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:11

2024-01-11T15:11

2024-01-11T15:27

безопасность

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все запланированные поставки особо востребованных вооружений и средств поражения в прошлом году в России были выполнены, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он ранее провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK."Хочу поблагодарить всех еще раз за четкую и слаженную работу в прошлом году. Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружений и средств поражения", - заявил Медведев на заседании рабочей группы.

https://ria.ru/20240111/medvedev-1920744136.html

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безопасность, дмитрий медведев, россия