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В России стало гораздо меньше травматизма и пожаров из-за пиротехники - РИА Новости, 11.01.2024
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14:24 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/mchs-1920730794.html
В России стало гораздо меньше травматизма и пожаров из-за пиротехники
В России стало гораздо меньше травматизма и пожаров из-за пиротехники - РИА Новости, 11.01.2024
В России стало гораздо меньше травматизма и пожаров из-за пиротехники
Количество пожаров и пострадавших от использования пиротехники в новогодние праздники значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, рассказал директор... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:24
2024-01-11T14:24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество пожаров и пострадавших от использования пиротехники в новогодние праздники значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, рассказал директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко на пресс-конференции. "Хотелось бы отметить особо, что в этом году наблюдается определенный прогресс в области известной нам всем пиротехники. Нам приятно, что количество случаев, связанных с пожарами и травмированием граждан России, в этом году снизилось, и снизилось оно достаточно значительно… Произошло 17 пожаров по причинам неправильного применения пиротехники, а это на 60 случаев меньше, чем годом ранее. То есть почти 78%", - сообщил он. Травмы из-за пиротехники получили всего четыре человека, тогда как на прошлых новогодних праздниках - 12.
https://ria.ru/20240106/pirotekhnika-1919949326.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России стало гораздо меньше травматизма и пожаров из-за пиротехники

МЧС: в России стало гораздо меньше травматизма и пожаров из-за пиротехники

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкХлопушка
Хлопушка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество пожаров и пострадавших от использования пиротехники в новогодние праздники значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, рассказал директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко на пресс-конференции.
"Хотелось бы отметить особо, что в этом году наблюдается определенный прогресс в области известной нам всем пиротехники. Нам приятно, что количество случаев, связанных с пожарами и травмированием граждан России, в этом году снизилось, и снизилось оно достаточно значительно… Произошло 17 пожаров по причинам неправильного применения пиротехники, а это на 60 случаев меньше, чем годом ранее. То есть почти 78%", - сообщил он.
Травмы из-за пиротехники получили всего четыре человека, тогда как на прошлых новогодних праздниках - 12.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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