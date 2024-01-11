https://ria.ru/20240111/mchs-1920730794.html

В России стало гораздо меньше травматизма и пожаров из-за пиротехники

В России стало гораздо меньше травматизма и пожаров из-за пиротехники - РИА Новости, 11.01.2024

В России стало гораздо меньше травматизма и пожаров из-за пиротехники

Количество пожаров и пострадавших от использования пиротехники в новогодние праздники значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, рассказал директор... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:24

2024-01-11T14:24

2024-01-11T14:24

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество пожаров и пострадавших от использования пиротехники в новогодние праздники значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, рассказал директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко на пресс-конференции. "Хотелось бы отметить особо, что в этом году наблюдается определенный прогресс в области известной нам всем пиротехники. Нам приятно, что количество случаев, связанных с пожарами и травмированием граждан России, в этом году снизилось, и снизилось оно достаточно значительно… Произошло 17 пожаров по причинам неправильного применения пиротехники, а это на 60 случаев меньше, чем годом ранее. То есть почти 78%", - сообщил он. Травмы из-за пиротехники получили всего четыре человека, тогда как на прошлых новогодних праздниках - 12.

https://ria.ru/20240106/pirotekhnika-1919949326.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)