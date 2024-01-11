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В Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт - РИА Новости, 11.01.2024
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16:24 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/mashina-1920763123.html
В Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт
В Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт - РИА Новости, 11.01.2024
В Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт
Автомобиль провалился под асфальт в городе Азове в Ростовской области во время движения, женщину-водителя доставали через багажник, ее здоровью ничего не... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:24
2024-01-11T16:24
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
азов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв – РИА Новости. Автомобиль провалился под асфальт в городе Азове в Ростовской области во время движения, женщину-водителя доставали через багажник, ее здоровью ничего не угрожает, СУСК РФ по региону уже начало процессуальную проверку. Происшествие случилось в четверг в городе Азов в Ростовской области: в ряде соцсетей появилось сообщение о том, что на улице Севастопольской легковой автомобиль, за рулем которого была женщина, провалился в обрушившийся канализационный колодец. Сообщается, что спасателям пришлось доставать женщину-водителя через багажник, однако ее здоровью ничего не угрожает, она отделалась "сильным испугом". О причинах обрушения канализационного колодца на данный момент не сообщается. В свою очередь следственные органы СК России по Ростовской области начали процессуальную проверку по этому факту. "Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), азов
Происшествия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Азов
В Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт

В Азове Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт

© Фото : Ростовский Следком/ ЕудупкфьАвтомобиль провалился под асфальт в городе Азове
Автомобиль провалился под асфальт в городе Азове - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Ростовский Следком/ Еудупкфь
Автомобиль провалился под асфальт в городе Азове
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв – РИА Новости. Автомобиль провалился под асфальт в городе Азове в Ростовской области во время движения, женщину-водителя доставали через багажник, ее здоровью ничего не угрожает, СУСК РФ по региону уже начало процессуальную проверку.
Происшествие случилось в четверг в городе Азов в Ростовской области: в ряде соцсетей появилось сообщение о том, что на улице Севастопольской легковой автомобиль, за рулем которого была женщина, провалился в обрушившийся канализационный колодец.
Сообщается, что спасателям пришлось доставать женщину-водителя через багажник, однако ее здоровью ничего не угрожает, она отделалась "сильным испугом". О причинах обрушения канализационного колодца на данный момент не сообщается.
В свою очередь следственные органы СК России по Ростовской области начали процессуальную проверку по этому факту.
"Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
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ПроисшествияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Азов
 
 
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