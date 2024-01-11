https://ria.ru/20240111/mashina-1920763123.html

В Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт

В Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт - РИА Новости, 11.01.2024

В Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт

Автомобиль провалился под асфальт в городе Азове в Ростовской области во время движения, женщину-водителя доставали через багажник, ее здоровью ничего не... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:24

2024-01-11T16:24

2024-01-11T16:24

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

азов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв – РИА Новости. Автомобиль провалился под асфальт в городе Азове в Ростовской области во время движения, женщину-водителя доставали через багажник, ее здоровью ничего не угрожает, СУСК РФ по региону уже начало процессуальную проверку. Происшествие случилось в четверг в городе Азов в Ростовской области: в ряде соцсетей появилось сообщение о том, что на улице Севастопольской легковой автомобиль, за рулем которого была женщина, провалился в обрушившийся канализационный колодец. Сообщается, что спасателям пришлось доставать женщину-водителя через багажник, однако ее здоровью ничего не угрожает, она отделалась "сильным испугом". О причинах обрушения канализационного колодца на данный момент не сообщается. В свою очередь следственные органы СК России по Ростовской области начали процессуальную проверку по этому факту. "Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

https://ria.ru/20231214/musorovoz-1915711215.html

ростовская область

азов

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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), азов